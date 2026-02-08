親綠媒體再稱王滬寧談統一、鄭習會3月中登場 蕭旭岑：每一字都是編造的

國民黨副主席蕭旭岑日前在北京會見大陸全國政協主席王滬寧。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

《自由時報》今再稱，國民黨副主席蕭旭岑與中國全國政協主席王滬寧近日會面時定調「鄭習會」3月中舉行，稱王要求「以中國的統一為指針」。蕭回應，「我可以負責任地說，王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的」。

蕭旭岑說，「我們又不是只有國民黨人士在裏面（指拜會王滬寧過程），還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用」。

蕭旭岑表示，正因會面當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，可見這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。

蕭旭岑也質疑，綠媒之前說鄭習會於農曆年前後登場，現在怎又變3月中？

