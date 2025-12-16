親綠律師籲檢察官上訴高虹安 學者點名怒嗆：這案就是不折不扣的政治迫害

停職中的新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案，高院今（16）日二審宣判，撤銷貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。對此，學者林環牆在臉書粉專「獨立觀察」點名律師黃帝穎嗆聲，並稱「黃帝穎與其公開呼籲檢察官上訴，不如要求司法重審蔡英文論文門。」

林環牆表示，恭喜高虹安終於在今日高院合議庭的二審判決下，得以暫時避開北檢、北院、以及媒體的政治迫害，同時有機會得以復職。這個算是遲來的正義嗎？他不以為然，因為當事人身心幾年來已遭各種形式的羞辱與糟蹋。

林環牆說，律師黃帝穎在高院宣判一審貪污罪應予撤銷後，立即在其臉書妄稱「高虹安辦公室3主任認罪貪污，但高虹安竟遭高院改判貪污無罪，高院特殊法官見解罕見異常」，並表示「支持檢察官上訴」。

林環牆嗆，在此提醒黃帝穎，跟前總統蔡英文動用國家機器迫害論文門3位吹哨學者一樣，這樁立院助理費案也是不折不扣的政治迫害，高虹安立院助理王郁文自始至終挺住司法恫嚇，她並沒有認罪過，而且王郁文於去年1月10日更是勇敢地、完整地透露北檢的政治打手行徑。

林環牆稱，「王郁文的公開說詞，在在顯示偵辦高案的北檢真的就是權力指揮下的『東廠』，很丟臉！我認為黃帝穎與其公開呼籲支持檢察官上訴高虹安的冤案，倒不如要求司法重審蔡英文論文門的國際級大醜聞，比較實在，也比較對得起自己的法律專業與道德良心。」

