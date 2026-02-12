「親美友日的國民黨還在不在？」 黃暐瀚酸：還想重返執政？
資深媒體人黃暐瀚今（12）日在臉書發文，以「親美友日的國民黨，還在不在？」為題，回顧國民黨過去從李登輝時期「反共」、到馬英九主張「不統不獨不武」、「捍衛中華民國主權」的路線，質疑如今藍營在對美、對日立場上的轉變，是否已背離過往「親美、友日、和中」的戰略定位。黃暐瀚秀出最新民調，顯示賴清德總統滿意度已出現「黃金交叉」，過去這半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營這半年的表現，是什麼？黃暐瀚砲轟在野黨，「質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電赴美投資，質疑日本幫台灣講話是在害台灣，質疑黃暐瀚說國民黨有五個縣市要注意是危言聳聽。質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」
黃暐瀚回顧，1996年，國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是「反共」，反對中共對台文攻武嚇，呼籲不願接受中共威脅的台灣民眾站出來；2008年，國民黨總統候選人馬英九的主軸是「護台」，強調「不統不獨不武」、「堅決反對反分裂國家法」、「捍衛中華民國主權與台灣尊嚴」、「台灣的前途必須由台灣人民自己決定」！
黃暐瀚質疑，這樣「反共、護台」的國民黨，如今安在？「親美、友日、和中」的國民黨，是否安在？
黃暐瀚提到，過去親美，馬總統任內八年對美軍購「6000億台幣」，從未說過AIT處長只比科長大一點這樣的話。現在疑美，美國要賣武器給我們，藍營擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨。疑美的同時，是否也曾「疑共」？
黃暐瀚說，過去友日，日本311大地震，馬前總統親自上線接電話，呼籲募款。現在疑日，高市首相說台灣有事，國民黨批評；高市選舉大勝，國民黨還是憂心。
黃暐瀚表示，至於和中有沒有變親中，甚至媚中？見仁見智，但「親美友日」這兩點與「抗綠」根本毫無衝突，國民黨為何不願繼續「親美友日並抗綠」，尋求重回執政？
黃暐瀚指出，最新的民調，賴總統滿意度已經黃金交叉，真要說從大罷免之後，過去這半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營這半年的表現，是什麼？
黃暐瀚痛批，質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電赴美投資，質疑日本幫台灣講話是在害台灣，質疑黃暐瀚說國民黨有五個縣市要注意是危言聳聽。質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？
更多新聞推薦
其他人也在看
醫院春節前清床！醫師曝原因「年假上班越來越硬」 讚北市府給紅包
今年農曆春節假期將至，許多人擔心可能重演去年急診壅塞的情況。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇分享，最近醫院開始統計清床，不過跟往常不同，不是為了讓醫護人員輕鬆放年假，而是準備備戰越來越硬的年假班，衛福部還開啟春節分流專案。姜冠宇提到，感謝台北市政府調整醫事人員夜班費平均調幅8%至22%，希望全國能夠跟進，「台灣醫療的需要沒有別的，就是健保之外，公部門帶頭更多的投資」。
台美對等貿易協定正式簽署 國民黨拋10問：並非政府所宣稱的「重大突破」
針對政府公布台美經貿協定相關內容，國民黨今（13日）提出10問，並表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞工權益的問題。這份協議並非政府所宣稱的「重大突破」，而是一項可能讓民眾在不知情下承擔風險的安排。這不僅是經貿問題，更關乎每個家庭的餐桌安全與生活品質。政府卻急於將其包裝為外交與經貿成果，對可能衍生的食安疑慮與長期衝擊說明不足。
林宅血案 當年媒體和職業殺手的刀刃
四十六年前的林宅血案，最近因一部《世紀血案》影片的拍攝，引起很大爭議。拍攝的資金來源，劇本所要引導的一個陰謀論答案，以及有沒有獲得林義雄及家屬授權等問題，引起不小爭議。
守住小貨車！台美ART成功保留9項 經濟部全說了
即時中心／温芸萱報導台美對等貿易協定（ART）今（13）日清晨簽署，台灣爭取到對等關稅15%且不疊加，並獲232條款最優惠待遇。由於納入美製車零關稅，汽車產業備受關注。經濟部指出，我方保留5噸以下汽柴油及電動小貨車共9項，原平均稅率21.7%，調整為10%。
過年吃鍋味道纏身？全新Panasonic電子衣櫥「3大救援術」讓衣物保持絕佳狀態
圖：聚餐吃鍋也不怕沾味。（圖／Panasonic提供） 【記者張嘉誠／綜合報導】 農曆春節將至，圍爐、走春、拜 […]
台美簽貿易協定「5年採購444億美元天然氣」 藍委憂風險多
台美簽署對等貿易協定（ART），台灣承諾增加向美國採購商品。針對能源部分，2025年至2029年對美採購444億美元的液化天然氣及原油。國民黨立院黨團下午舉行記者會，國民黨立委牛煦庭表示，2025年我
桃機行李輸送帶「一度罷工」！增設通關時間預告"看板
地方中心／賴國彬 桃園報導還有兩天才放假，但桃園機場出入境旅客週四單日已經突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，大批行李玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。機場今年還像遊樂園一樣，增設"通關時間預告"看板，讓旅客知道還要排多久。
印刷品豁免台美對等關稅 李遠：是一次非常關鍵的勝利
我國已正式與美國簽訂「台美對等貿易協定」，對等關稅將調降為15％不疊加原稅率，其中在文化內容輸出的印刷品，包含書籍、報章雜誌、期刊、繪本等，也含括在豁免對等關稅項目之列。文化部長李遠表示，文化是國力的展現，台灣對美國的文化輸出，「是一次非常關鍵的勝利」，將有助於透過各種出版品讓美國讀者更認識台灣。
鴻海大巨蛋開獎5／好大一包！郭台銘人未到送上3億大紅包 10位幸運員工秒變千萬富翁！
鴻海集團董事長劉揚偉今（12）日在「鴻海運動嘉年會」場內場外都笑語疾呼「今天下午4點半一定要在現場，不然會悔恨喔！」更令外界好奇，到底是什麼樣的大禮？答案揭曉，是來自鴻海集團創辦人郭台銘的深厚支持——「創辦人特別獎」，雖然郭台銘未能現身，但還是送出千萬獎金共10包，還有20萬獎金1,000包，總計是3億元大紅包，果真是郭董好大手筆！
李四川請辭回新北！郭正亮示警這事：要小心
[NOWnews今日新聞]台北市政府昨（11）日與輝達就北士科T1718基地完成簽約，台北市副市長李四川隨後宣布，將在2月底請辭副市長一職，若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨找出合作方式。對此，前...
春節後恐掀醫護離職潮！醫曝「過年值班超硬」 嘆：患者全送住院了
許多醫院近期開始統計清床作業，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇透露，目的並非讓醫護人員輕鬆度過農曆春節假期，而是為了因應越來越繁重的年假值班工作。為避免重演去年急診壅塞的情況，衛福部已經開啟春節分流專案。
工研院新任副院長佈達 李宗銘：深化研發布局與產業創新動能
【民眾新聞網方健龍新竹報導】工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並 […]
《經濟》台美對等貿易協定正式簽署 國民黨拋10問：並非「重大突破」
【時報-台北電】針對政府公布台美經貿協定相關內容，國民黨今（13日）提出10問，並表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞工權益的問題。這份協議並非政府所宣稱的「重大突破」，而是一項可能讓民眾在不知情下承擔風險的安排。這不僅是經貿問題，更關乎每個家庭的餐桌安全與生活品質。政府卻急於將其包裝為外交與經貿成果，對可能衍生的食安疑慮與長期衝擊說明不足。 國民黨要求，應關注受台美貿易協定衝擊而可能失業的勞工權益，尤其是汽車及零組件業、農業與畜產、屠宰業、醫療保健業等相關產業。對受影響的勞工，應提供專款專用的轉職訓練津貼，以及培訓期間的生活費，確保其在職業轉型過程中不致陷入困境。此外，當台美貿易協定導致美國肉類（如豬肉、牛肉、雞肉）大量進口，造成國內農產品價格下跌或農民收益減少時，農民即可申請該基金的補助，作為緩衝與救助措施，保障國內農牧業的基本生計。 此外，國民黨並提出十項重大疑慮，要求行政部門逐一說清楚、講明白。 一、醫療主權大讓步，食藥署審查權是否遭架空？國民黨指出，協定條文若明確載明我方接受美國主管機關對醫療器材與藥品的上市許可，且不得「額外要求」，等同限縮我國
李四川、蔣萬安出現雙強外溢效應？吳子嘉爆選情關鍵
2026年新北市長選戰明朗化，台北市副市長李四川昨天宣布將於2月底請辭，並投入新北市長選舉初選，民進黨則由立委蘇巧慧出戰。針對李四川、台北市長蔣萬安是否會出現雙強外溢效應？媒體人吳子嘉認為，蔣萬安的選情大概是毫無懸念。川伯的民調則有點緊張，因為三腳督的話，他跟蘇巧慧幾乎平手。
國民黨不斷「質疑」有用嗎？賴清德民調黃金交叉 黃暐瀚：真有要重返執政嗎
總統賴清德的民調在去年大罷免後創下新低，不過近期各家民調卻顯示，賴的支持度再度出現黃金交叉，媒體人黃暐瀚評論，若要說過去半年綠營做對了什麼，不如看看藍營這半年的表現，一下質疑美國、一下質疑軍購，「質疑到最後，民調一直落」，國民黨是否真的有走在重返執政的這條路上。
「親美友日的國民黨還在不在」黃暐瀚：真的走在重返執政的路上嗎
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，千方百計想和中共總書記習近平見上一面，堅持阻擋國防預算，痛批民進黨犧牲台灣自主權跟利益迎合美國，批評日本首相高市早苗示警「台灣有事、日本有事」變成「大家都有事」，近期民調卻顯示國民黨支持度不斷跌落。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，親美友日的國民黨還在不在？真的有走在重返執政的路上嗎？ 黃暐瀚在臉書發文提到：「1996年，國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是『反共』，反對中共對台文攻武嚇，呼籲不願接受中共威脅的台灣民眾站出來；2008年，國民黨總統候選人馬英九的主軸是『護台』，強調『不統不獨不武』、『堅決反對反分裂國家法』、『捍衛中華民國主權與台灣尊嚴』、『台灣的前途必須由台灣人民自己決定』！」 黃暐瀚接著質問：「這樣『反共、護台』的國民黨，如今安在？『親美、友日、和中』的國民黨，是否安在？過去親美，馬總統任內八年對美軍購『6000億台幣』，從未說過AIT處長只比科長大一點這樣的話。現在疑美，美國要賣武器給我們，藍營擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨。疑美的同時，是否也曾『疑共』？」 黃暐瀚說：「過去友日，日本311大地震，馬前總統親自
台中姐弟之爭協議談妥！楊瓊瓔、江啟臣各退一步 已決定民調機構、確認問卷
台北市副市長李四川日前在輝達簽約塵埃落定後，隨即請辭副市長一職，也順利獲得新北市長侯友宜、副市長劉和然支持，2026年新北市長提名幾乎等於定於一尊；今（13）日國民黨中央發出新聞稿表示，有關台中市長候選人提名事宜，今上午11點中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由雙方決定3家民調機構並已完成確認民調問卷題目內容。由於日前國民黨中央黨部曾對外宣......
《各報要聞》藍綠立委 10人遭起訴
【時報-台北電】國會黑暗日，11位藍綠白立委12日同遭起訴，創下檢方偵辦國會衝突案單次起訴最多立委紀錄。民國113、114年間立院先後審議《立法院職權行使法》、《選罷法》修正草案、「反廢死、反戒嚴」公投案，藍綠立委爆發多起肢體衝突，共互控8案，台北地檢署昨偵結，依傷害、過失傷害、強制等罪起訴7藍、3綠等10位立委。此外，前白委林國成在反罷免集會活動，以三字經辱罵賴清德總統，也被依公然侮辱罪起訴。 檢方起訴10人包括7位國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，3位民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘；不起訴的4人則為藍委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯。 檢起訴7藍3綠 稱非屬言論免責權 這起國會大亂鬥案，雖發生在立院議事廳內，涉案立委對法案審議有不同立場，但檢察官認為，依司法院大法官釋字435解釋意旨，《憲法》言論免責權的保障範圍，舉凡在院會或委員會的發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關的附隨行為，如院內黨團協商、公聽會發言等，均屬應予保障事項，但藍綠立委在國會議場的肢體衝突，與立委職權無關，不受憲法言論免責權保障，因此依法起訴。 113年5月17日晚間7時，立法院
避藍營內戰！新北市長「喬王」是他 李四川、黃國昌將藍白合抗蘇巧慧
台北市副市長李四川11日宣布，2月底請辭副市長後正式投入新北市長選戰，傳出幕後正是新北市長侯友宜發揮協調功力，讓新北副市長劉和然願意退讓，避免藍營在新北分裂，下一步李四川將與民眾黨主席黃國昌整合，而黃
關鍵今日／馬英九19年前被控貪汙！這1人疑成代罪羔羊
政治中心／周孟漢報導農曆春節將在本週末登場，明（14）日更是許多情侶必過的「情人節」，相比下來，今（13）日看似平常許多，但其實在2007年的這一天，全台灣的目光都集中在法院的一張起訴書上，當時還是國民黨主席的前總統馬英九，因在台北市長任內的「市長特別費案」，遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，讓我們透過今日的視角，重新解讀這份屬於台灣人的集體記憶。