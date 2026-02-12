「親美友日的國民黨還在不在？」 黃暐瀚酸：還想重返執政？

國民黨副主席蕭旭岑會見大陸全國政協主席王滬寧





資深媒體人黃暐瀚今（12）日在臉書發文，以「親美友日的國民黨，還在不在？」為題，回顧國民黨過去從李登輝時期「反共」、到馬英九主張「不統不獨不武」、「捍衛中華民國主權」的路線，質疑如今藍營在對美、對日立場上的轉變，是否已背離過往「親美、友日、和中」的戰略定位。黃暐瀚秀出最新民調，顯示賴清德總統滿意度已出現「黃金交叉」，過去這半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營這半年的表現，是什麼？黃暐瀚砲轟在野黨，「質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電赴美投資，質疑日本幫台灣講話是在害台灣，質疑黃暐瀚說國民黨有五個縣市要注意是危言聳聽。質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」

黃暐瀚回顧，1996年，國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是「反共」，反對中共對台文攻武嚇，呼籲不願接受中共威脅的台灣民眾站出來；2008年，國民黨總統候選人馬英九的主軸是「護台」，強調「不統不獨不武」、「堅決反對反分裂國家法」、「捍衛中華民國主權與台灣尊嚴」、「台灣的前途必須由台灣人民自己決定」！

黃暐瀚質疑，這樣「反共、護台」的國民黨，如今安在？「親美、友日、和中」的國民黨，是否安在？

黃暐瀚提到，過去親美，馬總統任內八年對美軍購「6000億台幣」，從未說過AIT處長只比科長大一點這樣的話。現在疑美，美國要賣武器給我們，藍營擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨。疑美的同時，是否也曾「疑共」？

黃暐瀚說，過去友日，日本311大地震，馬前總統親自上線接電話，呼籲募款。現在疑日，高市首相說台灣有事，國民黨批評；高市選舉大勝，國民黨還是憂心。

黃暐瀚表示，至於和中有沒有變親中，甚至媚中？見仁見智，但「親美友日」這兩點與「抗綠」根本毫無衝突，國民黨為何不願繼續「親美友日並抗綠」，尋求重回執政？

黃暐瀚指出，最新的民調，賴總統滿意度已經黃金交叉，真要說從大罷免之後，過去這半年，綠營做對了什麼？倒不如看看，藍營這半年的表現，是什麼？

黃暐瀚痛批，質疑美國，質疑軍購，質疑台美關稅，質疑台積電赴美投資，質疑日本幫台灣講話是在害台灣，質疑黃暐瀚說國民黨有五個縣市要注意是危言聳聽。質疑到最後，民調一直落，國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？

