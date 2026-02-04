親美或傾中的路線之爭／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

2月3日上午「國共智庫論壇」在北京正式登場，這次訪問被外界視為國民黨在兩岸關係緊張之際，試圖通過政黨與智庫管道打破僵局、尋求和平的一次高調嘗試。國民黨副主席蕭旭岑在致詞裡，重點提到了幾個比較關鍵的語句，比如「兩岸中國人」、堅持「九二共識」、「反對台獨」、「兩岸人民同屬中華民族」等等。此行他是代表國民黨、也代表鄭麗文而來，所以他說的話，其實就是鄭麗文要說的話，應該也是兩岸人民都能接受的話。

在台灣，賴清德總統親自領銜召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，並以此來說明台美經濟合作進展與方向，除了加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」外，繼續為關稅比例調降成果擴大內宣，強調台灣與美國正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。民進黨政府冠蓋雲集，全員到場、共襄盛舉。藍營傾中；綠營親美，似有互別苗頭，並要台灣人民選邊站的味道。

然而，統計數據顯示，卻與賴清德所說的大相徑庭。2025年大陸和台灣貿易總額衝到3143億美元，比前一年增長7.3%，大陸從台灣進口增長6%，對台出口增長11.2%。這說明不管民進黨怎麼高喊脫鉤、設置障礙，兩岸經貿還是唇齒相依，台灣對大陸市場的依存度仍是最高，電子零配件等高科技產品出口大陸占比巨大，只是台灣賺來的大筆順差，都拿去買美國軍火了。

就在蕭旭岑一行抵達北京後，《美麗島電子報》公佈一份最新民調顯示，國民黨鄭麗文的信任度僅為28.7%，而不信任度竟然高達53.5%；相比之下，民進黨賴清德的支持率卻出現了大罷免以來首度「黃金交叉」，其信任度回升至46.9%，不信任度則降至43.3%。觸底翻轉、走出陰霾，無怪乎，胡采蘋放話，如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺特別國防預算的話，民調一定會「鑽石交叉」，差距暴增。

這個資料背後隱藏著非常殘酷的政治現實。鄭麗文雖然總是疾呼要和平不要戰爭，並明確堅持「九二共識」、「反對台獨」，但這些理性中道、合憲合法的訴求，並沒有在短期內喚起台灣民意的普遍共鳴，甚至連泛藍、小草對她的負面評價都成長15到20％。支持群體流失，如何轉化為更進一步的選票支持？

反觀賴清德的信任度回升，預示著民進黨的基本盤已經逐漸回流穩固。這意味著，儘管民進黨在施政上存在諸多問題，製造兩岸關係愈形緊張，然其「親美、抗中、保台」的路線堅持，致使相當一部分台灣民眾在綠營政治操弄，暨綠媒宣傳洗腦下，重新回到了支持民進黨的陣營中。

這種政治態勢與民意氛圍對國民黨來說無疑是一巨大挑戰。無論是年底九合一地方選舉，還是2028年總統大選，面對親美、傾中路線之爭，與戰爭、和平的選擇，國民黨獲勝的概率目前看起來並沒有什麼能夠大贏的本錢。如何營造輿論、引導民意，設計勝選方程式，對以鄭麗文為首的國民黨而言，皆是諸多考驗。(圖翻攝網絡)