親職講座完滿落幕 新竹縣明年推動SEL深化校園教育

吳旭智(後排左一)議員說，明年將積極推動SEL（社會情緒學習），讓親子教育資源深化校園。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣家庭教育中心與新竹縣有智一同未來教育發展協會共同主辦的「家有準大人」系列親職教育講座，日前圓滿畫下句點。新竹縣議員吳旭智全程參與並表示，明年將積極推動SEL（社會情緒學習），讓親子教育資源深化校園。

新竹縣家庭教育中心主任施怡如表示 ，本年度講座特別著重在「數位時代青少年的社群焦慮」及「陪伴孩子走過情緒低谷」等議題 。系列講座邀請到心理師陳品皓主講「過曝世代」，探討手機沉迷與人際技巧的關聯性，並提醒家長應「陪伴孩子一起理解為什麼會這麼做的情緒」。其他場次包含K老師、吉靜如、尚瑞君及陳子蘭，分別針對減法教養、社群陷阱、自律養成、及好好說話等面向提供專業指導。

吳旭智說，他個人長期關注教育議題及本身家中也有準大人，觀察到在網路時代下，孩子們的專注力、情緒管理及社交都受到影響 。此次共六場的「家有準大人」講座（包含工作坊），正是希望透過不同角度，幫助家長了解孩子面對的狀況 ，以利溝通更加順暢。

有家長表示，聽完老師們的分享，就像做了一場「教養心靈的SPA」，尤其收穫「在與小孩大衝突時，要像發生火災，不要增溫，只要『靜靜的看著他』，讓情緒穩定再溝通」的實用提點 。另一位連聽三場的爸爸也提到，認為走出來聽聽專家們的建議，就可以更有能量回去帶領小孩， 透過講座學會在與孩子溝通時，如何掌控情緒、避免帶給孩子不必要的傷害 。

吳旭智強調 ，中央已開始推動SEL社會情緒學習教育 ，他將持續與新竹縣教育局討論，加強SEL的推動力道。施怡如說 ，未來家庭教育推動將會著重在SEL社會情緒學習方面，陪伴孩子在數位發展下，能更理解與覺察自己的情緒 。