親職賦能成果豐碩 花縣府表揚引導員

花蓮縣政府社會處於昨（六）日假福容飯店，舉辦「一一四年度六歲以下親職賦能計畫成果分享」，邀請中央及地方多位貴賓蒞臨，共同見證一年來在親職教育與家庭支持服務上的豐碩成果。

本次大會貴賓雲集，包含臺東縣好事日常教育基金會總監蔡美燕、家扶基金會花蓮分事務所黃梅蘭主任與江督導秀美、台灣世界展望會江督導文琪、佛教慈濟醫療花蓮慈濟醫院兒保醫療中心廖個管師夏慧、外聘督導講師孫明儀社工師，以及社會處副處長黃舒儀等人，共襄盛舉。

花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀表示，親職引導員是家庭支持服務中「最溫柔而堅定的力量」。他們以專業與關懷走入家庭，透過深度陪伴、示範與傾聽，協助家長理解孩子行為背後的意涵，引導家長用更正向、尊重的方式與孩子互動，讓親職教育真正落實在日常生活中，減少不當管教的風險，共同營造花蓮幸福城市。

大會播放年度成果影片，完整呈現親職引導員在家庭訪視、家長教養支持及促進親子互動等多面向的努力與成效。這些服務不僅深遠影響孩子的一生，也為花蓮打造更幸福、安全的育兒環境。

花蓮縣政府為表彰親職引導員一年來的專業付出，社會處頒發感謝狀予楊莉苓、溫如君、王緯華、張秀鴻、姜歡芳、鄭麗玉、金夢蕾、王春秀、廖育禾、劉允中等十位優秀引導員。北區與南區小組長代表也分享服務心路歷程，強調透過親職引導服務，陪伴家庭發現彼此亮點、從生活出發改善互動，讓愛的語言在家庭中流動。

「一一四年度六歲以下親職賦能計畫成果分享暨表揚大會」在溫馨、感人的氛圍中圓滿落幕，花蓮縣政府持續推動親職教育及家庭支持服務的與承諾。未來，社會處將持續與衛生福利部、民間團體及社福機構攜手合作，深化親職教育、提升家庭支持服務品質，打造更友善、安全、幸福的育兒環境。