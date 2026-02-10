【親自參與改編】《鋼之鍊金術師》03 版動畫編劇回顧荒川弘老師當年親自提供的「禁止事項」清單

(合成來源：骨頭社、百姓貴族官方推特)





由骨頭社製作的首部《鋼之鍊金術師》動畫於 2003 年正式播出，雖然整體來說深深受到了不少粉絲的喜愛，但由於在改編上擁有較大的幅度，並充滿著許多跳脫原作漫畫的劇情，該版本至今仍然常常被粉絲拿來與更加貼近原作的 2009 年版相比。

多年來，粉絲們偶爾會聽到一些暗示 2003 版《鋼之鍊金術師》動畫團隊擅自修改劇情，甚至是導致漫畫原作者荒川弘老師不滿的傳聞。就在最近，系列粉絲 Tane 發布了一則長篇部落格文章，詳細整理了過去的訪談與相關資料，試圖釐清 2003 年版《鋼之鍊金術師》動畫的製作背景，並徹底破除了荒川弘當年與動畫製作團隊之間產生衝突的說法。

舉例來說，該篇文章引用了動畫官方 Fanbook 第 4 卷中的一篇內容，而其中明確提到，荒川弘本人曾親自要求 2003 年版動畫採用與漫畫原作不同的結局。

而在這篇文章引發熱烈的回響後，曾擔任 03 版《鋼之鍊金術師》首席編劇的會川昇也在 X 平台上回憶起了當年在劇情改編上的一些幕後秘辛。根據他的說法，03 版動畫的劇情改編是在漫畫出版商 Square Enix 的嚴密監督下進行的，不僅如此，荒川弘老師還親自為動畫編劇團隊列出了一串「禁止事項清單」，藉此確保作品的世界觀架構並不會因為改編而遭到破壞，而在某些情況下，動畫團隊與 Square Enix 還會直接向荒川弘老師本人諮詢。

「在看完了這篇文章後，我想補充說明一下，原作者曾明確提出過幾項『禁止事項』，像是『不能用鍊金術飛行』或是『不要讓主角騎摩托車』之類的。Square Enix 和漫畫編輯部的人員，每一次編劇會議都一定在場，有時甚至會當場向原作者諮詢意見。」會川昇表示

荒川弘筆下的《鋼之鍊金術師》原作漫畫最初於 2001 年 8 月開始於《月刊少年 GANGAN》連載，而動畫則是在 2003 年開始播出，這意味著動畫企劃啟動時，漫畫劇情其實仍處於相當早期的階段。也正因如此，動畫很快就會在劇情進度上超越原作，於是骨頭社團隊最終決定在 Square Enix 以及荒川老師的監督下針對故事進行大幅度的重新詮釋，並於 2005 年的電影版《香巴拉的征服者》為這個版本的故事畫下句點。



