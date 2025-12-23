親自參與設計！川普宣布打造「川普級戰艦」 威力增強百倍

美國總統川普（Donald Trump）22日宣布計畫建造新型「川普級戰艦」，這些戰艦將比以往任何戰艦都更大、更快、威力提升100倍，且由川普親自參與設計，預計將會打造20至25艘同級戰艦，以此鞏固美國海軍在全球的統治地位。

綜合外媒報導，川普表示，即將打造的「川普級艦艇」將會成為他下令建造全新「黃金艦隊」的其中一部分，並以這些更加先進的作戰艦艇，取代原本老舊過時的美國艦隊，「它們將有助於維護美國的軍事優勢，重振美國的造船業，並讓美國在世界各地的敵人感到恐懼。」川普更透露將親自參與戰艦設計。

川普指出，這些戰艦將配備美國軍艦有史以來最高級別的火炮與槍枝系統，首艘新型戰艦將命名為「勇抗號」（USS Defiant），每艘重量約3萬至4萬噸之間，全數在美國製造，且未來將由人工智慧高度控制，不過對於相關運作方式，川普並未有進一步具體說明。海軍預計將會先建造2艘，隨後再追加8艘，最終目標是建造20至25艘，期望成為美國海軍艦隊的「旗艦」。

川普也提到，除了新型戰艦之外，他同時致力於更新美國航空母艦，並增加其他類型戰艦的數量，包括美國海軍先前宣布打造更小巧靈活的護衛艦，都將作為「黃金艦隊」計畫的一部份。

