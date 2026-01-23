即時中心／高睿鴻報導

俄烏自2022年後爆發全面戰爭，即便雙方皆死傷慘重，卻一路僵持至今。不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（23）日突然在演講中提到，俄國之所以能繼續生產飛彈等武器，來自歐洲、美國、甚至台灣的關鍵零組件就是關鍵。對於台灣突然被點名，我國許多民眾感到相當驚訝，今（23）早，總統賴清德更也親上火線喊話，表示台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。

廣告 廣告

賴清德強調，對於台灣遭點名，提供電子零組件幫忙俄國造武器，歡迎澤倫斯基協助對台灣提供違反制裁禁令的對象，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的地的商品，避免進入俄羅斯，以來保護烏克蘭。

賴清德指出，台灣非但與烏克蘭人民站在一起、台灣也早已加入歐美制裁俄羅斯的行列，甚至還跟友盟國家，進入烏克蘭進行人道救援工作；不僅如此，更有台灣年輕人前往烏克蘭參戰、跟烏克蘭人民站在一起，甚至還有台灣的年輕人，因此犧牲寶貴生命。

談到未來戰爭結束後，賴總統也說，台灣願意跟歐美友盟國家，加入重建烏克蘭的行列。他也表示，自己將祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平、讓烏克蘭人民儘速離開戰火。

快新聞／親自回應澤倫斯基！台灣竟挨轟「協助俄國造武器」 賴清德這樣說

總統賴清德。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／親自回應澤倫斯基！台灣竟挨轟「協助俄國造武器」 賴清德這樣說

更多民視新聞報導

蘇嘉全接任海基會董事長 盼兩岸交流持續「說好話、做實事」

藍白又被嗆爆了！竟叫囂行政院公開辯論 張惇涵狠酸「這地點」最好

三立採訪車撞彰銀釀10傷！暴衝瞬間畫面一次看

