親自拜託柯文哲無用 藍白再度聯手卡關國防預算！柯建銘：好事多磨

柯建銘今親自來到程序委員會督軍，但最終國防特別預算仍未能付委審查。（鏡報李智為）

立法院程序委員會今（6日）中午開會，行政院提出的今年度中央政府總預算案和1.25兆國防特別預算、院版《財劃法》，仍無法付委審查。先前台灣民眾黨前主席柯文哲曾拜會民進黨團，民進黨團總召柯建銘曾當面向柯文哲拜託、要民眾黨立委不要擋預算。柯建銘今也難得現身程序委員會親自督軍，還和藍白立委問候閒聊，然而最後表決結果仍是藍白以10比9擋下預算案。

綜合媒體報導，柯文哲和民眾黨立委陳昭姿日前到民進黨團拜會，當時柯建銘請拜託柯文哲不要擋總預算和國防預算案。今中午程序委員會開會，柯建銘也特別現身，分別和民眾黨立委劉書彬、國民黨立委羅智強等人交談，劉書彬證實柯建銘有找她談國防預算付委的事，但她也重申民眾黨立場，就是要求總統賴清德來立法院國情報告親自說明。

廣告 廣告

開會時劉書彬代表民眾黨團提案，將本次會議議程草案提報院會處理，民進黨團則提出今年度中央政府總預算案復議等案。本次主席為國民黨籍的召委翁曉玲，而在表決時都是贊成9人、反對9人平手，翁曉玲最後的關鍵一票都和藍白同步，因此通過劉書彬的提案、否決掉綠營提案。

綠營呼籲盡速審查中央政府年度總預算和國防特別條例預算。（鏡報李智為）

民進黨立委林月琴表示，總預算案沒有審，有許多孩子還等著預算發下去，希望藍白以蒼生為念、預算審議不能等；黨團書記長陳培瑜也說，這次總預算被擋就是第6次，今天議案還是沒有審定，可能要等立法院長韓國瑜來協商，她也批國民黨不肯正面回應所有行政單位今年新興計畫無法施行的問題。

羅智強發言時則批賴清德不肯兌現承諾來做國情報告，強調賴清德來報告國防預算就會付委；他也提到行政院不肯依法編列依法編列警消退休保障的預算，批總預算案是非法的預算案，只要總預算不違法早就審了。對於綠委林宜瑾本來計畫提出「兩國條例」修法，但今天沒有看到提案，羅直嗆她不敢送。

羅智強批總預算是違法預算，還嗆林宜瑾的兩國條例不敢送。（鏡報李智為）

會後柯建銘受訪表示，今天特別來程序委員會共襄盛舉，對於今天程序委員會的結論，他則說「好事多磨」、繼續努力，等週五院會處理。

更多鏡週刊報導

酸綠委帶職參選被打臉「高虹安也是」 黃國昌：當時黨有黨的政策

金色三麥日本定價比台灣便宜！網轟「專坑自己人」 執行長親自回應了

盼終結23年傅氏王朝！媒體人何啟聖投入國民黨花蓮縣長初選 喊話「救黨、救花蓮」