親自深入詐騙園區、林秉宥指「痛恨詐騙應知道始作俑者」：中國掠奪世界終極方案！

全球電信詐騙橫行，多有中國人在緬甸、柬埔寨設置園區，民進黨議員林秉宥近日親自深入詐騙園區考察，他表示，「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」

林秉宥今日在臉書發文表示，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

林秉宥指出，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，貨幣戰爭、心理學各種企管叢書散落一地，一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上，「唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券。」

林秉宥表示，Line對話彼端那個對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸。

「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案」，林秉宥強調，而為了對抗如此的邪惡，他們需要友軍，跟他們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是他心目中最高級別的打詐。

（圖片來源：林秉宥臉書）

