親自爆料蘋果為何棄ChatGPT聯手死敵Google 庫克坦承正尋找接班人

根據蘋果公司（Apple）最新公布的會計年度第一季財報，受惠於年節購物旺季的強勁驅動，iPhone 17 系列產品寫下亮眼的銷售成績，整體銷量大幅成長近25%。執行長庫克（Tim Cook）在接受《福斯財經網》（FOX Business）專訪時，以「驚人」（staggering）一詞形容本次的市場表現。



蘋果在本季營收達到1438億美元，較去年同期成長16%。庫克指出，這不僅刷新了北美市場的銷售紀錄，在關鍵的大中華區市場亦取得重大進展。儘管蘋果近年在中國面臨當地品牌激烈競爭，導致市佔率一度下滑，但本季已展現強勢回升，重返成長軌道。

為何棄OpenAI選Google？

針對營運成本方面，目前從中國出貨的產品仍需支付10%的關稅。對此庫克表示，本季關稅支出約為14億美元，與公司先前預估的財務指引基本持平，並未對整體獲利結構造成意外衝擊。

在競爭激烈的生成式AI領域，蘋果正加速擴張步伐。公司1月29日正式宣布併購以色列AI音訊新創公司Q.ai。庫克強調，這樁收購案將為蘋果帶來顯著效益，並表態公司對於未來的併購計畫持開放態度，強調蘋果不限縮收購對象的規模，將持續密切觀察市場動向。



值得關注的是，庫克首度證實蘋果內建的語音助理Siri將由Google的AI模型 「Gemini」提供技術支援，並預計於今年晚些時候正式上線。面對外界質疑蘋果在Google與OpenAI之間選擇了前者，庫克給出了不同的觀點。他將此舉定位為一種「協作關係」，並稱這項合作將成為蘋果未來AI模型發展的重要基石。



開始啟動接班計畫？

相較於微軟（Microsoft）與 Meta 分別在AI領域暴增66%及87%的資本支出，庫克雖拒絕透露具體的投資金額，但明確表示蘋果在AI領域的研發與支出規模同樣「相當龐大」。

針對近期媒體頻繁報導庫克可能退居幕後、啟動接班計畫的傳聞，庫克在專訪中正面回應。他重申自己對現職的熱愛，並表示：「我熱愛我的工作，而我職責的一部分就是確保公司內部有完善的接班計畫。」他強調，尋找並培養合適的接班人是其高度重視的任務，展現出對蘋果未來長期領導穩定性的關注。

