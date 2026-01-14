親自爬上台北101頂端！董座賈永婕曬照直呼：我腿很軟

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在串流平台Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》中，挑戰徒手攀登台灣知名地標台北101，而台北101董事長賈永婕今（14）日曬出親自登上101頂端的照片，坦言自己「腿很軟」，並預告24日當天上午9點將全程直播這場刺激又震撼的挑戰。

世界級攀岩高手艾力克斯霍諾德將在下週六來到台灣，在沒有任何繩索與安全裝備的狀態下，徒手攀登台北101外牆，挑戰極限高度，且全程將在串流平台進行全球直播。賈永婕作為台北101董事長，此次為了幫他宣傳，今天竟然PO出自己登上101頂端的照片，她在貼文中表示，「天啊徒手攀爬也太危險、太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的，但不太正常的我會覺得太強大、太厲害了」。

台北101董事長賈永婕挑戰登頂。圖／翻攝自Threads@janet_chia_

賈永婕也說，「但是頂尖高手再神、再厲害也要有瘋子董事長願意擔當，一般董事長應該已經腿軟」，不過她隨即幽默承認自己腿很軟，因為高度非常高，而且只能站在一條鋼圈上面，但自己就是有勇氣站上去接受挑戰。而照片一出也吸引一大票網友留言，驚呼「真的是全台最高的董事長」！

責任編輯／馮康蕙

