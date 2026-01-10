親自看地簽約？好市多執行長無預警來台 官方回應了

好市多。（圖／翻攝自Google maps）





美式量販賣場好市多（Costco）近期在台擴點動作頻頻，昨（9）日有不少民眾目擊好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）現身台中南屯店及台南分店。

由於先前傳出好市多有意在台中規劃第3家分店，瓦克里斯此次低調來台，引發外界猜測是否與親自看地簽約有關。對此，好市多官方回應表示，執行長此行僅是例行性訪查。

台中兩分店獲利驚人 官方證實規劃第3店

好市多自1997年進駐台灣以來，目前全台共有14間分店。其中位於台中的南屯店與北台中店，業績表現極為出色，雙雙進入全球前10大最賺錢分店之列；南屯店更是長年蟬聯全球營業額冠軍，被譽為「世界店王」。

因台中市場消費力強勁，好市多有意開設台中第3間分店的消息已流傳多年。台中市政府於2025年曾證實，好市多投資意願濃厚，新店址有望落在「台中精機廠」舊廠，目前已透過地主提出用地審查。

高雄首店確定遷址 將打造全台最大分店

除台中的展店計畫外，瓦克里斯在上個月的財報會議中曾透露台灣分店的遷址消息。好市多隨後證實，位於高雄的全台首間分店將進行搬遷，新址選定在高雄軟體園區南側的80期重劃區（成功二路）。

新據點計畫興建為樓高4層、佔地達萬坪的大型購物中心。該計畫完工後，高雄新店將取代現有據點，成為全台面積最大的好市多分店。

