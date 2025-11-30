親自送上門！毒蟲「Drug Eats」到派出所 成新北電動2輪車毒駕首例

呂男騎乘微型電動2輪車到派出所。翻攝畫面

新北市58歲呂姓男子，前（28日）疑似吸食毒品後精神恍惚，竟自己騎著微型電動2輪車到派出所，並將身上的安非他命及吸食器交給值班警員，警方見狀後立即將他依法逮捕，並實施毒品快篩，結果呈陽性反應，除毒品罪嫌外，也以毒駕依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並開單舉發。

前天下午4點多，呂男騎著微型電動2輪車前往中和積穗派出所，將車輛停放在門口後，自行走入派出所，值班警員看見他神情恍惚，正覺有異時，他竟將持有的安非他命1包以及吸食器交給警方，警員見狀後立即依法將他逮捕並實施附帶搜索。

呂男為新北市微型電動2輪車毒駕首例案件。翻攝畫面

呂男自行將持有的安非他命交給警方。翻攝畫面

此外，警方也依毒駕執法程序，對呂男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現安非他命陽性反應，因此警方依《道路交通管理處罰條例》對他開出毒駕罰單，並依毒品、公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，而此例也是新北市首件微型電動2輪車毒駕案件。

中和警分局表示，毒駕上路風險極高，員警將持續強化路檢、巡邏與新制執法，展現打擊毒品與維護交通安全決心。呼籲駕駛人切勿心存僥倖，施用毒品害己害人，更不要在道路上製造危害。



