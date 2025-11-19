親自體驗檢查 海地衛生部長直呼要派員來台受訓

（中央社記者曾以寧台北19日電）海地共和國衛生部長席納勒今天前往新光醫院，接受腦血管與肺部等影像檢查，並參觀精密放射治療系統，讚嘆台灣醫療環境舒適高效率，直呼要派員受訓，將台灣醫療經驗帶回海地。

本身為婦產科醫師的席納勒（Bertrand Sinal）近期應邀來台出席由衛生福利部、外交部及中央健康保險署等政府機關共同主辦的「2025台灣全球健康福祉論壇」，與美國、日本與韓國等10國40名國際專家到訪並分享交流全球衛生社福領域實踐經驗。

廣告 廣告

新光醫院透過新聞稿表示，席納勒今天亦抽空前往新光醫院，進行腦血管磁振造影（MRI）檢查與肺部低劑量電腦斷層（LDCT）等影像檢查，並參觀醫院最新啟用的威智刀系統與第3代AI PET/CT正子電腦斷層掃描儀。

新光醫院指出，會中由院長侯勝茂、副院長洪子仁及葉建宏等人接待，介紹醫院新建智慧醫療大樓進度、AI智慧醫療發展及精準醫療影像與先進放射治療技術。

席納勒表示，台灣醫療環境舒適、高效率，且精準度極高，新光醫院完整的健康檢查流程與尖端儀器，能快洪子仁及葉建宏速掌握個人健康狀況，更讓他印象深刻。海地未來也將派員來台受訓，期盼將台灣的影像醫學與醫院管理經驗帶回本國，作為提升海地全國醫療品質的重要基礎。

席納勒指出，海地多年堅定支持台灣參與國際組織，特別是在世界衛生大會（WHA），不僅發言力挺，更提出由台灣擔任觀察員的提案。此行親身體驗台灣醫療科技後，更加堅定明年繼續在國際場合呼籲支持台灣參與世衛。

洪子仁表示，政府主辦台灣全球健康福祉論壇，與國際專家就健保永續、醫療照護創新等議題交流互動，同時台灣醫界也用實際行動向世界證明，同時追求醫療品質、科技創新與綠色永續並非不可能的任務。（編輯：陳清芳）1141119