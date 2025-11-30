親舅全裸闖姪女房間「手狂弄私密處」 台中地方媽驚見女兒遭硬上崩潰錄影蒐證

台中一名女子遭舅舅性侵。示意圖。（翻攝自Pexels）

謎片SOD才有的誇張劇情，竟真實搬上現實生活。台中市一名媽媽的女兒阿玟（化名）因服用安眠藥助眠，隔天遲遲未醒，怎料，媽媽進門查看時，竟驚見自己親弟弟、阿玟的舅舅，全身赤裸，準備性侵自己的女兒，嚇得她立即拍照蒐證，並大義滅親，報警提告。

根據判決書指出，阿玟的舅舅去年5月間潛入阿玟房內，趁阿玟服用安眠藥昏睡的期間，脫光衣物，並試圖動手侵犯，母親則遲遲見女兒未起，進房查看狀況，卻沒想到驚見亂倫的駭人畫面。

阿玟的母親指控，進房驚見自己親弟、阿玟的親舅，裸身出現在女兒身旁，且試圖靠近女兒的私密處，嚇得她立即拿出手機錄影蒐證，並且報警處理。

台中地院審理時，舅舅辯稱，自己也有服用藥物，並未有犯罪意圖，但阿玟的母親指證歷歷，稱看見他觸碰女兒的私處，並意圖進行性侵，加上阿玟的母親當下有拍攝照片、驗傷報告等多項物證，證據確鑿，最終依照乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

