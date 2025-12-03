親蛋白尿毒素檢測新技術發表 偉喬生醫聯手標準生技推動腸腎軸精準照護 3

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

2025年亞太腎臟醫學會暨台灣腎臟醫學會聯合年5日將登場，偉喬生醫將發表自主研發的親蛋白尿毒素檢測試劑，帶領臨床研究與個人化腎臟健康管理進入嶄新的精準醫學視界， 這項檢測技術可協助醫療與研究單位定量監測血中Indoxyl Sulfate(IS)腸源性親蛋白尿毒素，進一步理解腸道菌叢生態與腎臟健康之間的關聯。喬生醫將攜手標準生技同步提出IS檢測結合腸道健康管理策略的完整方案，以IS檢測推動腎臟照護專家對「腸腎軸」概念的正確認識。

Indoxyl sulfate (IS)為一種源自腸道色胺酸代謝的親蛋白尿毒素，主要由腸道菌群將色胺酸代謝為吲哚(indole)，再經肝臟硫酸化而形成。當腎功能下降時，IS無法有效經腎臟排除，加上腎臟病會導致腸道菌生態失衡，過量細菌代謝產生的IS會進入血液中並與白蛋白高度結合累積，傷害腎臟等器官。

多項基礎與臨床研究顯示，IS與氧化壓力、發炎反應及腎小管間質纖維化相關，被視為腎臟病進展的重要生物標記和惡化危險因子。由於「蛋白結合型」特性，傳統透析方式或是碳吸附法對IS去除效果很有限，成為慢性腎臟病照護中的一大挑戰。除了傳統療法管理三高(血糖血壓血脂)異常以及併發症預防策略之外，偉喬生醫的IS檢測技術將有助於醫師精確掌握IS濃度變化，作為個人化腎臟健康管理的重要依據。

標準生技表示，旗下產品「益朵清 Renobiome」以三株科學驗證專利乳酸菌配方為基礎，作為腸道菌叢生態調理的營養補給策略，協助改變細菌叢生態、促進新陳代謝、支持整體健康狀態。該方案結合益朵清與常規IS檢測，可協助醫師與研究人員從多面向評估個體代謝狀況，並打造符合精準醫學趨勢的健康管理新模式。

偉喬生醫和標準生技表示，未來將持續推動「從檢測到管理」的整合性精準醫學策略，並與臨床專家合作，深化腸腎軸相關學術臨床研究推進，期望為慢性腎臟病與透析照護領域注入新的科學動能。

照片來源：unsplash示意圖

