親訪石油公司高層！川普：委3千萬桶石油運往美

美國接管委內瑞拉石油後，總統川普在白宮會見石油公司高層，川普表示有3千萬桶石油，由正運往美國，未來也將決定有哪些公司進入委內瑞拉。

美軍直升機，逐漸接近這艘油輪，緊接著多名海軍陸戰隊員和海軍士兵，垂降登船。

美國在加勒比海的千里達島附近，扣押「歐林娜號」油輪，這是華府控制委內瑞拉石油出口，在近幾周第5起的攔阻行動。

美國總統川普：「昨天公佈的數字，是3000萬桶（石油），我簡直不敢相信，這是真的嗎？3000萬桶。」

3000萬桶的委內瑞拉石油，正運往美國，總統川普當地時間周五在白宮與石油公司高層會面時，公布這項喜訊，接下來也將決定，有哪些石油公司可以進入委內瑞拉。

美國總統川普：「我想大家都必須知道，如果我們不這麼做，中國或俄羅斯早就要這麼做（干涉委國），中國可以從那裡或是在美國，購買他們想要的所有石油，俄羅斯可以從我們這裡，獲得他們所需的所有石油。」

川普稱他所做的一切都是為了防堵中俄，但也對外釋出訊號，只要符合商業合作，美國願意開放做生意。

只是川普目前視委國為美國的盟友關係，但委內瑞拉代理總統卻又密會中國大使藍虎，感謝中國定調美國非法綁架，似乎想藉此抱緊中國，急尋外交保護傘。

墨西哥總統薛恩鮑姆：「我昨天已經要求外交部長德拉富恩特，直接與美國國務卿聯繫，必要時與川普總統對話。」

此外川普日前受訪時，曾點名下個目標，恐怕將是被毒梟掌控的墨西哥，揚言進行地面打擊，墨西哥總統釋出善意，希望盡快與川普對話，化解彼此分歧，避免成為下一個委內瑞拉。

