親訪緬甸廢棄4000人電詐園區…林秉宥曝反抗軍也看不下去：整個園區都是「中國製造」

民進黨新北市議員林秉宥近日親自赴緬甸的廢棄電詐園區探索，錄下曾容納4000人園區的第一手真實情景，引發關注。林秉宥今（30日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，當時是緬甸民間連繫上他，因緣際會下讓反抗軍將軍答應讓他進去拍攝；他提到，大家都說電詐園區是由中國主導，實際探訪才切實體會到，所有地方都是中文字，小到貨架上的產品，大至建材都是中國輸出的，其目的就是破壞民主世界。

林秉宥提到，緬甸現在仍在內戰狀態，從二戰結束以來該國長期動盪，雖然在歐美開始建立國際秩序時，有稍微穩定下來，但後來美國專注在其他地區，中南半島處於真空狀態，中國就趁一帶一路開始把經濟力量往外伸展，控制了緬甸、寮國、柬埔寨的軍政府，進行全面性掠奪。

林秉宥表示，中國掠奪的方式是連自然資源都要吞下，像緬甸在北邊的稀土礦位處深山老林，蓋一條公路去挖他們的稀土礦，也因為只能賣中國，收價就壓得很便宜。為何中國那麼多稀土礦，他指出，就是去掠奪其他國家的資源。



林秉宥說，緬甸人民在那段期間很痛恨中國政府，因為軍火、物資都被中國限制，遂開始尋找其他盟友，因此後續透過複雜關係，有人聯繫上表示緬甸有些朋友希望能來台灣採購一些物資，像醫療物品等。



林秉宥表示，自己當時也明說台灣政府因政治問題很難表態，如果只是一般貿易可以談看看，但有提出要求，希望可以找到一個反詐騙的合作對象，結果真的找到一位正派的克倫民族解放軍將軍，願意協助，跟本人見到面後就詢問是否能去電詐園區拍攝，獲得同意。



林秉宥提到，當時那位將軍派了七人部隊荷槍實彈開皮卡車過去，此次去的園區其實另一個軍閥的勢力範圍，因此有通過電話請求放行。他說，大家都說電詐園區是中國主導的，沒辦法親眼看到很難相信，但實際到現場就知道是真的。



林秉宥指出，電詐園區幾乎九成都是中國人，中國就是輸出一堆人去做詐騙，也從全世界抓了很多人，最容易被騙的還是以華語世界為主，但現在美國人、非洲人都是受騙對象。他也說，因為緬甸還處於內亂狀態，所以對電詐園區還沒有比較一致的處理方案。



林秉宥說，從自己去緬甸深入園區的新聞被報導後，很多媽媽傳訊息問能否幫忙救小孩，看了心裡很難受；那些人到園區遭受體罰、虐待，為了活下來，甚麼都願意做，詐騙家人朋友，人性被摧殘殆盡，活在電詐園區內簡直是人間煉獄。



林秉宥表示，全世界有幾十萬人從事電詐行業，如此強大的力量和資本，背後是中國在支持，目的是破壞民主世界。他說，進到廢棄園區內全是中文字，餐廳、所有架上的產品，連清潔劑都來自中國，建材和馬桶也都是從中國送來的，中國政府難道會不知情？

(圖片來源：新聞放鞭炮、林秉宥臉書)

