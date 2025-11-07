親訪街舞青年！賴清德初體驗當一日評審

▲賴清德初體驗當起一日評審，應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德的社群YouTube頻道於今（7）日推出新單元《追夢事務所》，以「青年百億海外圓夢基金計畫」的參與學子為互動主角。賴清德前往街舞教室，拜訪兩位赴韓國追夢的青年，接受世界級舞團的訓練，用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限；影片中，賴清德褪去西裝打扮，以白襯衫與牛仔褲造型現身，初體驗當起一日評審，甚至應選手要求一起擺出「B-Boy Stance」動作，還開玩笑地說「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」，全程熱血配合、來者不拒。

影片一開始，賴清德身穿白襯衫、牛仔褲，拋開西裝外套輕裝出場，引起選手驚呼注意，並笑稱「家裡最年輕的衣服就這樣，今天來跟你們見面，我滿緊張的。幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。他接著輕鬆坐著與這群街舞好手互動，話題從「賭上自己的青春，追逐自己的夢想」開場，百億圓夢基金計劃第一屆赴韓國首爾圓夢的兩位舞者——蔡名杰與楊博鈞，帶著剛從韓國取經回來的熱血能量，跟賴清德大聊心路歷程。

蔡名杰提到，這趟旅程讓他克服自我懷疑、重拾自信，他坦言：「以前在台灣會很緊張，常留下遺憾，但這次老師們給了我肯定，讓我心態改變很多」，聽完蔡的分享，賴清德說，「技術提升、視野也提高，知道自己在哪個位置上，更踏實、更有目標」，看到圓夢青年能有這樣的收穫，賴總統直言推動青年百億海外圓夢基金「真的非常值得」；楊博鈞也説，「去了韓國之後，除了技術進步，也覺得自己變得更不一樣」。

超過20年教學生涯、對於台灣街舞文化推廣不遺餘力的老師陳柏均則說，「他們能有這樣的機會真的很棒，這在以前是不可能的事」。街舞導師包士群（包子）表示，兩位學生回台後最大的改變，是敢於展現自己，「亞洲國家的人常害怕與別人不同，但在舞蹈裡，你要是一樣就沒有競爭力」，這次他們回來後明顯更能表達自我，相信再給一點時間，他們會成為台灣街舞界的樑柱；另一位老師羅仕祐（阿泌）補充，這趟旅程不只是學生的學習之旅，老師們也與學生一同成長，把別人的好，帶回台灣壯大、好好發展。

賴清德表示，國家給予年輕人機會，大家都掌握住，且有豐富收穫，這也代表國家的進步、政府重視年輕人，看到大家技術更好、視野開闊、心理障礙更少，隨即感性連番說道：「你們是最好的、你們是最好的」。

兩位圓夢青年隨後也在現場即興露一手，大方向賴清德展現前往韓國取經的成果，賴在一旁也看得目不轉睛，宛如兩位圓夢青年的小型成果發表會。最後，現場更即興來一場「青年圓夢盃Battle」，分別由圓夢青年和業師進行Battle對決，主持人笑稱「現在氣氛馬上要不一樣」，詢問「現場觀眾準備好了嗎」，如實呈現最在地的街頭Battle場景。

賴清德過去曾擔任球評，體驗街舞評審還是頭一次，只見大家紛紛拿出看家本領、大秀舞技，不僅賴看得入神，直呼超精彩，其他四位評審也表示，「都非常厲害」、「都是第一」，最後賴同時舉起兩隊的手，無分輸贏、都是冠軍，給予充滿勇氣的圓夢青年與一路陪伴提攜的業師最溫暖的肯定。

活動最後，選手們邀請賴清德一起擺出「B-Boy Stance」的姿勢，賴二話不說、來者不拒，幽默戲稱：「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以！」

「青年百億海外圓夢基金計畫」是賴清德2024年競選總統期間所提政見，回顧設立初衷，是因當年曾請教不老騎士為何熱血環島，得知是年輕時候專注打拚事業、年長後要來圓夢彌補遺憾，讓他深深有感「圓夢應該趁早」，因此，賴清德上任後隨即努力兌現承諾，透過圓夢計畫，期待新世代年輕人在政府幫助下，有機會出國學習、開拓國際視野，透過教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

對於賴清德對推動青年文化與街舞發展的重視，總統府發言人郭雅慧受訪表示，繼11月初在凱道登場的總統盃三對三鬥牛賽之後，緊接著11月16日凱道也將接續迎來「總統盃街舞大賽」，期盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。

