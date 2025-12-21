親赴台大致謝醫師父女熱血救人 蔣萬安曝「她」也是無名英雄

台北市日前發生隨機殺人案件，台北市長蔣萬安表示，一名傷者向他請託，希望能找到第一時間在現場幫忙急救的2位醫師，這2位醫師是台大醫院的顏瑞昇、顏均蓉，蔣萬安今天也前往台大醫院表達感謝之意。蔣萬安透露，有醫護人員告訴他，向他提出請託的這名傷者，其實也是一位無名英雄。在台大醫院向兩位顏醫師致謝後，蔣萬安再次前往各家醫院訪視1219事件的五位住院傷患。

蔣萬安透露，醫護人員告訴他，日前無差別傷人事件中的其中一名傷者，也是這次事件中的「無名英雄」。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

「1219事件過後，許多人心中不安，我想和大家分享一個溫暖的小故事。」蔣萬安今天表示，案發當晚，他到各家醫院關切傷患救治情形；昨天和今天，他和台北隊也陸續回訪，關心傷者的恢復狀況。其中，有一位黃女士告訴我們，當天在南西誠品的現場，有一位男性和一位女性醫師，只是路過附近就立即投入救援，現場進行指揮、檢傷分類以及包紮、安撫受傷民眾等工作。黃女士特別拜託我們，一定要找到這兩位醫師，代為轉達她的感謝。

廣告 廣告

蔣萬安赴台大醫院感謝顏瑞昇、顏均蓉父女。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

蔣萬安指出，經過一天的聯繫，我們順利找到這兩位熱血醫師—台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇、台大醫院內科第一年住院醫師顏均蓉。原來，他們是一對父女，當天相約在中山站附近吃晚餐，發現狀況二話不說、立即投入搶救行列。下午結束市府內的會議後，他帶著黃女士親筆寫的感恩卡以及花束，前往台大醫院拜訪兩位醫師，除了代表市政府向他們致上最深的敬意與謝意，也協助休養中的黃女士透過視訊親自表達感謝。

蔣萬安說，南西誠品一別兩天，顏瑞昇醫師透過螢幕，再次看見氣色良好的黃女士，激動地說：「我們又見面了！」黃女士也真摯地表達感謝，並回憶當時的情況，顏醫師父女在後援醫護團隊抵達前即時伸出援手，讓更多傷患獲得第一時間的救治。最令人動容的是，顏醫師謙虛地說：「救人是醫師的天職，換作是任何一位急診醫師，都會做出同樣的選擇。」

蔣萬安、顏瑞昇受訪。（圖／中天新聞）

蔣萬安透露，「其實，醫護人員告訴我，黃女士也是一位無名英雄。」案發第一時間，她主動報案，讓警察及救護單位能夠更快抵達現場；自己的傷勢得到控制後，她說「我願意等一等」，主動讓更嚴重的傷者先搭救護車。蔣萬安說，他想感謝案發當天所有無私互助的民眾、發揮使命感的醫事人員以及辛苦的警察、消防同仁，讓我們在危難中看見良善，在傷痛中找到微光。期盼逝者安息、傷者早日康復。

延伸閱讀

王金平感恩餐會沒邀鄭麗文引聯想 好友澄清：誤會一場

從政50年感恩餐會 王金平：沒邀鄭麗文、柯志恩才代表國民黨

從政50年感恩餐會 王金平盼國內和諧、兩岸和平