親赴新加坡了解鞭刑實務 洪孟楷：嚴謹性絕對經得起考驗

國民黨立委洪孟楷主張將鞭刑納入刑罰，近日與藍委在外交部安排下前往新加坡考察實務。（圖／洪孟楷辦公室提供）

國民黨立委洪孟楷主張將鞭刑納入刑罰，近日與藍委在外交部安排下前往新加坡考察實務，他今（10日）強調，經過1個多小時的會談，深深感覺鞭刑嚴謹性絕對經得起考驗，更是一套結合司法、科技與教育的整體司法策略。

洪孟楷今說，在外交部安排下，他拜會新加坡刑事法律諮詢委員會主席及律師公會副會長梁正川，實際瞭解鞭刑執行狀況及打擊詐騙立法過程。經過1個多小時實務會談，深深感覺「鞭刑的嚴謹性，絕對經得起考驗。」

洪孟楷表示，新加坡在2020年至2025年間損失超過30億新幣、統計多達19萬名被害者。詐騙是新加坡人的痛。而詐騙多屬境外或跨國組織，真正首腦難以到案，造成家庭破碎、長者受害，因此新加坡整體社會普遍支持更強而有力的打詐手段，其中包括「鞭刑制度」。

廣告 廣告

洪孟楷說，所以新加坡上個月才正式三讀通過鞭刑打詐，但相關討論其實已有數年之久。梁正川特別提到，外界普遍誤解；鞭刑並非粗暴處置，而是程序極為嚴謹的司法機制。

洪孟楷透露，新加坡執行鞭刑前必須由法官與醫生共同確認犯罪者身體狀況是否適合；每位受刑人最多24下，較年幼的犯罪者上限為10下。更重要的是，鞭刑不是一鞭了事，後續仍搭配科技監控、教育課程、輔導制度等配套，目的是讓犯罪者真正改過，不再回到詐騙集團。

至於鞭刑打詐會否處罰到最底層的車手？或賣帳戶的流浪漢？洪孟楷說，新加坡通過鞭刑打詐仍有分為「強制」與「裁量」2種，像「人頭戶」是否要受鞭，則由法官依情節判斷，而非一律適用，首腦、詐騙集團不法分子則為強制。

梁正川也強調，鞭刑執行也都需要審查定讞、律師攻防、法官判刑，如同坐牢、罰鍰皆如此，過程嚴謹且完整；目前新加坡未傳出冤案，顯示其審查程序嚴密。

不過，鞭刑僅針對18-50歲男性，詐騙集團是否會改用女性及年長者詐騙？梁正川透露，新加坡確實討論過是否把年齡上限從50歲提高到60歲，但目前仍維持50歲；而50歲以上涉案比例本就低，並未形成制度漏洞。

洪孟楷強調，新加坡社會對鞭刑的支持度始終高，因為當地的秩序與安全來之不易，而詐騙對弱勢族群傷害巨大，人民普遍認為必須以更有效的威嚇手段遏止組織化詐欺。

他認為，鞭刑並不是單一刑罰，而是一套結合司法、科技與教育的整體司法策略；對於打擊詐騙的成效，仍有待政府部門每半年提出相關改善數據，這點是持續要研究及掌握的方向。



回到原文

更多鏡報報導

嚇阻性侵、虐童、詐騙 洪孟楷主張增設鞭刑「考慮明年推公投」

黃明志恐受鞭刑？馬來西亞男星曝當地監獄真實情況：讓人難以呼吸

新加坡擬修法嚴懲詐欺犯！最重24下鞭刑 打到皮開肉綻