親赴新加坡了解鞭刑打詐 洪孟楷「非打人而已」：配套教育輔導

照片來源：洪孟楷臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨立法委員洪孟楷9日與鄭正鈐等同黨籍立委一同啟程前往新加坡，主要有兩個目的：一是參加「亞洲台灣商會聯合總會」第33屆理監事會議及會長交接典禮，二是藉此實地了解新加坡推動「鞭刑打詐」的立法思考與執行方式 。他今（10）日表示，鞭刑的嚴謹性絕對經得起考驗，目前新加坡未傳出冤案，顯示其審查程序嚴密。

為何新加坡推動鞭刑打詐？洪孟楷了解到，新加坡在2020年至2025年間損失超過30億新幣、統計多達19萬名被害者，詐騙是新加坡人的痛，而由於詐騙多屬境外或跨國組織，真正首腦難以到案，造成家庭破碎、長者受害。他說，新加坡整體社會普遍支持更強而有力的打詐手段，其中包括「鞭刑制度」，因此在上個月正式三讀通過，但對於是否「鞭刑打詐」，其實已討論多年。

洪孟楷提到，此行是經外交部安排，拜會新加坡刑事法律諮詢委員會主席及律師公會副會長梁正川大律師，實際了解鞭刑執行狀況，以及打擊詐騙立法過程。關於外界普遍誤解鞭刑就是打人而已，梁正川特別提到，鞭刑並非粗暴處置，而是程序極為嚴謹的司法機制。

照片來源：洪孟楷臉書

梁正川說明，鞭刑執行前必須由法官與醫生共同確認犯罪者身體狀況是否適合，每位受刑人最多24下，較年幼的犯罪者上限為10下；更重要的是，鞭刑不是一鞭了事，後續仍搭配科技監控、教育課程、輔導制度等配套，目的是讓犯罪者真正改過，不再回到詐騙集團。

至於鞭刑打詐會否處罰到最底層的車手？或賣帳戶的流浪漢？洪孟楷表示，本次通過鞭刑打詐，分為「強制」與「裁量」兩種，「人頭戶」是否要受鞭，由法官依情節判斷，而非一律適用；首腦、詐騙集團不法分子則為強制。他進一步表示，鞭刑執行也都需要審查定讞、律師攻防、法官判刑，如同坐牢、罰鍰皆如此，過程嚴謹且完整。

鞭刑僅針對18-50歲男性，詐騙集團會否改用女性及年長者詐騙？洪孟楷提到，外界也關注是否會讓集團利用未成年或年長者當車手，新加坡確實討論過是否把年齡上限從50歲提高到60歲，但目前仍維持50歲；而50歲以上涉案比例本就低，並未形成制度漏洞。

洪孟楷表示，新加坡社會對鞭刑的支持度始終高，當地的秩序與安全來之不易，而詐騙對弱勢族群傷害巨大，人民普遍認為必須以更有效的威嚇手段遏止組織化詐欺。他強調，鞭刑並不是單一刑罰，而是一套結合司法、科技與教育的整體司法策略，但對於打擊詐騙的成效，仍有待政府部門每半年提出相關改善數據。

照片來源：洪孟楷臉書

