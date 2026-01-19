親赴明尼蘇達抗議現場 記者「相機被搶」怒了：政府必須掃盪
國際中心／倪譽瑋報導
近日美國明尼蘇達州爆發大規模抗議，許多民眾上街痛斥政府執法過當；保守派網紅兼記者的索托（Nick Sortor）前往明州現場，身上價值1000美元（約新台幣3.1萬）的相機被疑似抗議者的人搶走，還遭不少路人喊「你們不屬於這裡」；索托痛批襲擊他的人是一群「暴徒」，美國國土安全部（DHS）必須來掃蕩。
綜合《福斯新聞》等外媒報導，日前美國移民和海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州執法，射殺在開車的美國公民芮妮（Renee Good），美國總統川普認為開槍是正當防衛，芮妮試圖開車逃跑；但當地許多聲音批評，美國的驅逐移民政策太過頭，數日來，眾多不滿的群眾上街抗議，首府明尼阿波利斯市區局勢相當緊張。
索托19日發布影片表示，自己和其他記者前往明尼蘇達州抗議現場，一行人的車輛疑似被抗議者盯上，有人衝過來直接搶了他的相機，同伴拍下索托衝去追，搶劫者上車、他的手疑被夾住，就這麼跟車跑了好一段距離。雖然索托順利脫困，但價值1000美元的相機被搶走了，還有路人喊「你們不屬於這裡」要求他們離開。
事後，索托PO文批評，一群「索馬利亞暴徒（Somali thugs）」搶了自己的相機、把他拖到街上「沒人幫忙」，他喊話美國國土安全部「必須突擊這個地方」。他的訴求獲聯邦調查局（FBI）回應，該局表示支持，已著手調查此事件。
🚨 BREAKING: A group of Somali thugs just ROBBED me of my $1,000 camera in the Cedar Riverside neighborhood of Minneapolis
They then DRAGGED ME DOWN THE STREET as my hand got trapped in their door handle
NOBODY bothered helping
DHS MUST RAID THIS PLACE! pic.twitter.com/DXI426E9AY
— Nick Sortor (@nicksortor) January 18, 2026
