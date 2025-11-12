親赴蘇澳勘災 陳俊宇偕林國漳齊籲中央速核分洪道計畫 187

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，立法委員陳俊宇今（14）日一早與行政院政務顧問林國漳親赴蘇澳地區會勘，蘇澳鎮長李明哲也偕同勘災。陳俊宇指出，因鳳凰颱風帶來驚人雨勢，已造成宜蘭地區多處淹水、土石流等災害，各地災情頻傳，居民生活受影響，蘇澳鎮淹水地區範圍大，目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災，並共同呼籲中央盡速核定蘇澳分洪道計畫。

陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府亦正辦理管理中心及防砂壩之設計，外界所稱「工程延宕」並非事實。由於分洪道修正後經費大幅增加21.6億元，相關經費目前正由行政院政務委員陳金德協調中。

林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈急降雨往往導致積淹水。分洪道完工後可將約8成水量導流入海，將大幅改善淹水情形。他也籲請中央加速核定分洪道計畫，讓蘇澳不再時常受災。

李明哲則表示，鎮公所將全力配合推動分洪道及防洪設施，期盼中央儘速核定計畫、補足經費，讓蘇澳居民早日遠離淹水威脅。陳俊宇也承諾，會持續關心蘇澳的整體防洪進度，讓這片土地能更安心、更穩定地面對極端氣候的挑戰。

此外，鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。第三作戰區於昨（11）日晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩輛、膠舟兩艘及中型戰術輪車兩輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第三作戰區今（12）日編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，第三作戰區依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。

