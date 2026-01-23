親赴靈堂弔唁勇消詹能傑 劉世芳眼眶泛紅：積極簽辦入祀忠烈祠

內政部長劉世芳今（23日）上午前往詹能傑靈堂弔唁。（資料畫面）

基隆市安樂區21日深夜發生嚴重民宅火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑衝火場捨身救人殉職。家屬設立靈堂供各界上香，內政部長劉世芳今（23日）上午前往靈堂弔唁，在談及詹能傑的英勇表現時，劉世芳眼眶泛紅表示，目前正積極簽辦入祀忠烈祠的相關公文程序，希望能儘快達成家屬願望。

基隆市安樂區21日突發惡火，為救受困的羅姓女子，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度深入火場，在共生面罩用完的情況下，毅然脫下自己的面罩供其使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩，造成氧氣數值在短時間內急遽下降，盧彥宏憑藉最後一絲力氣爬出火場，但詹能傑疑似因缺氧昏厥不幸殉職。

廣告 廣告

內政部長劉世芳今（23日）前往詹能傑的靈堂上香弔唁，她在受訪時難掩哀戚，感嘆詹能傑的犧牲不僅是消防體系的重大損失，更是件令人極其不捨的憾事，而目前已請消防署及基隆市政府消防局協助處理後事。針對家屬期盼能將詹能傑入祀忠烈祠的訴求，劉世芳則回應，入祀忠烈祠雖有既定的審核程序，但目前相關單位已在積極簽辦公文，希望能儘早達成家屬心願。

至於外界質疑在火災現場使用共生面罩的問題，劉世芳指出，因屬消防專業問題，後續將展開火災調查委員會，屆時將把共生面罩議題提出來討論，待調查委員會釐清後，再對外公布。

同時，劉世芳也譴責，近期在社群媒體出現冒用死者家屬名義，進行不當批評、甚至發起募款的假訊息可能違反《社會秩序維護法》，切勿以身試法，「這不僅是在家屬傷口上灑鹽，更是對台灣社會良善力量的公然挑戰」。





更多《鏡新聞》報導

勇消殉職！學弟憶詹能傑「總是站前方」 見遺體痛哭：希望在鬧我

氧氣面罩讓給她...勇消詹能傑搶救50分鐘殉職 醫揭「無法插管」無奈

基隆勇消詹能傑曾為同仁「買便當」遭公審 殉職留妻女沉痛哀悼