親身經歷外婆驟逝！長濱國中生研發「AI生命守護者」 24小時守護長者

台東縣第11屆青少年創意發明競賽開幕，長濱國中學生（左起）陳彥君、李孟恩、潘映璇發想作品「AI生命守護者」。（蔡旻妤攝）

台東縣第11屆青少年創意發明競賽今（28）日在國立台灣史前文化博物館開幕，長濱國中學生親身經歷家人清晨病逝的遺憾，組成團隊研發「AI生命守護者」智能巡視機器人，盼用科技守護長者安全。

學生李孟恩遺憾表示，「之前我外婆生病的時候，早上外公要幫她量血壓，後來測量不到，外婆就過世了，所以我們希望可以24小時監測，在病人不舒服的時候第一時間知道，讓家人馬上確保病人的安全」。

學生潘映璇對著機器喊話「我的身體不舒服」，機器人秒答「病人呼救，請前往協助」她指出，台灣邁入超高齡社會，但東部年輕人多半外出工作，許多長者獨居在家，一旦身體不適，往往無法即時求救。

學生陳彥君說，在安養中心，夜班護理師常1人照顧20名長者，照護壓力沉重，稍有疏失恐釀延誤，因此發想「AI生命守護者」，希望補足人力不足的缺口，讓照護更即時，也讓家屬更安心。

長濱國中團隊作品「AI生命守護者」具備3大功能特色，除全天候巡房外，還能非接觸式監測心跳、呼吸與體溫，偵測異常時立即通知護理師與家屬，補足人力不足的缺口，讓照護更即時，也讓家屬安心。

台東縣第11屆青少年創意發明競賽開幕，台東縣長饒慶鈴致詞。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴強調，青少年創意發明競賽鼓勵學生從生活經驗出發，結合科技培養解決問題能力，孩子的創意也回應了社會實際需求。

