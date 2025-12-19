親身經歷痛批詐團！綠島監獄「反詐新聞播報比賽」

【記者 朱達志／台東 報導】為提倡收容人正確法治觀念，宣導反詐騙意識，綠島監獄在114年12月18日下午舉辦「收容人反詐新聞播報比賽」，邀請徐福村牧師等綠島當地賢達擔任評審（見圖）。

監方鑑於詐騙類型多樣，手法層出不窮，讓人防不勝防，因此特別將常見的通訊軟體詐騙、假投資陷阱、假公務機關通知、求職與生活等各種詐騙新聞案例，均納入比賽播報內容。

此次比賽採現場抽題，8位參賽者抽完題目後，僅有30秒準備時間即需登場進行新聞播報，相當考驗參賽者的臨場反應。另外，為增強共鳴，規則更要求參賽者在播報結束前，須針對內容發表「自身評論」，有參賽者即以自身遭詐經歷痛批詐團，並呼籲多利用「165反詐騙專線」避免受害。

評審徐牧師肯定參賽者在短時間內消化複雜新聞的能力，並提醒在場收容人，應從這些真實案例中汲取教訓，避免受害；同時，徐牧師也勉勵收容人，出監後應腳踏實地，千萬不要成為自己口中憎恨的詐團幫兇，遠離犯罪，才有自由與尊嚴。典獄長呂憲慈則表示，本次活動是希望透過比賽，以互動、活潑、有趣的方式，強化收容人對詐騙議題關注，達到提升識詐、防詐能力之目的。（圖片翻攝畫面）