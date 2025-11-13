親身體驗公車死角！南市機車安全宣導進校園 國高中生模擬上路

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安全駕駛觀念要從青少年扎根！為強化學生機車安全駕駛意識、降低無照駕駛與事故風險，南市今年9至10月間推動「校園機車安全宣導計畫」，共舉辦50場宣導及體驗活動，超過2000名國高中生參與，透過模擬實作與互動教學，讓交通安全教育更貼近生活。

參與活動的土城高中學生郭于潔表示，印象最深刻的是模擬路考與體驗公車駕駛，「坐在駕駛座上才知道死角真的好多！」她說，現場用三角錐模擬行人，一個不注意就可能釀成悲劇，讓她深刻體會遵守交通規則與注意行車安全的重要性。

這項宣導由市立土城高中與南市學生校外生活輔導會共同協辦，開放轄內48所公私立高中職及有需求的國中申請參加。課程內容包含駕駛資格說明、無照駕駛風險、常見肇事原因、交通規則與安全駕駛技巧等，並結合模擬實作與現場互動，讓學生在實際操作中學習交通安全。

教育局長鄭新輝表示，這是南市首度爭取交通部經費推動校園機車安全宣導，期望透過深入校園的體驗課程，建立青少年正確的安全駕駛觀念。主要對象為各公私立高中職學生，也涵蓋國中有騎乘微型電動車需求的族群，同時鼓勵學生合法考照，遠離無照駕駛風險。

鄭新輝指出，教育局每年要求各校教師完成至少4小時交通安全研習，並將相關觀念融入親職教育，讓家長、教師與學生都能成為交通安全的推手，共同打造友善、安全的通學環境。

南市今年9至10月間推動「校園機車安全宣導計畫」，共舉辦50場宣導及體驗活動，超過2000名國高中生參與。(記者洪瑞琴攝)

