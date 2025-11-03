親身體驗綠能的便利！黃偉哲：台南是淨零科技的研發重鎮

即時中心／高睿鴻報導

為了讓我國的發電結構更健康、更環保、更乾淨，也跟上世界減碳、減汙染之潮流，台灣近年戮力推廣綠色能源，甚至搭建各種綠能供電平台，盼能將市場越做越大。為此，台南市府昨（1）天也攜手沙崙智慧綠能科學城、以及在地社區，在沙崙綠能科技示範場域，擴大舉辦綠能低碳市集。市府說明，活動不僅結合最先進的綠能技術，還匯集在地青農、文創手作與美食饗宴，打造一場兼具教育、休閒與產業推廣的綠色嘉年華。

市長黃偉哲表示，台南作為台灣的「陽光電城」，不僅在太陽光電備案量，持續冠居全台，更致力於將綠色能源應用，落實至城市每個角落。他說明，沙崙智慧綠能科學城，可謂台灣淨零科技的研發重鎮，市府團隊很高興能與在地社區、法人及企業公私協力；透過舉辦綠能市集，讓市民朋友親身體驗，綠能如何為日常生活帶來便利與美好，將永續DNA深植於大台南地區。

快新聞／親身體驗綠能的便利！開辦低碳市集 黃偉哲：台南是台灣的光電城

台南舉辦綠能供電低碳市集。（圖／台南市政府提供）

經濟發展局局長張婷媛指出，今年的市集現場，有超過50個特色攤位；所有電力供應，均由工研院綠能所、與在地優良廠商鼎硯工程共同開發的「E-CUBE移動式太陽光儲能設備」及「Skylight太陽能棚架」供應。她說明，民眾不僅可逛市集、品嚐在地美食，更能親眼見證，再生能源如何穩定供應活動所需電力，實際感受「綠電生活圈」的樣貌。

市府說明，本次活動內容豐富多元，除了在地青農展售新鮮農產、推廣「地產地銷」的低碳飲食概念外；更邀請文創團體增進社區凝聚力、並安排無人機足球體驗與精彩的音樂表演。市府期望，透過市集型態，串聯地方產業能量、扶植青年創業；並以互動體驗方式，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，學習綠能與環保知識，感受台南這座永續城市的創新與活力。

台南舉辦綠能供電低碳市集。（圖／台南市政府提供）

