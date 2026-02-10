親近盟友被抓 諾獎得主堅持返回委內瑞拉推民主化

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多表示，她的緊密盟友瓜尼帕最近遭拘留一事，完全不影響她返回委內瑞拉的計畫，反而更加堅定她的決心。

馬查多（Maria Corina Machado）去年12月悄悄離開委內瑞拉，前往挪威首都奧斯陸領取諾貝爾和平獎，並未指定返國時間。

法新社報導，馬查多在泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）總部與專家會面後表示，她在完成一些任務後，將盡快返回委內瑞拉，與人民一同推動民主轉型。

瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）曾任委內瑞拉國民議會副議長，是馬查多親近的盟友。昨天他在首都卡拉卡斯與其他幾位反對派人士一同獲釋。然而，瓜尼帕在公開要求委內瑞拉舉行民主選舉後，就被多名全副武裝人員帶走，距離獲釋僅隔數小時。

馬查多表示，昨天「是充滿極端情緒的一天」，「許多家庭看到摯愛歸來感到欣慰，但我們也看到這個暴政的反應」。

美國總統川普（Donald Trump）的政府1月3日逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，選擇支持前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統。羅德里格斯已釋放數百名在馬杜洛時期被監禁的囚犯，也宣布計劃實施全面大赦。

川普曾淡化委內瑞拉迅速舉行選舉的必要性，並表示他正透過強迫羅德里格斯服從來控制委內瑞拉。

儘管美國長年擁護委內瑞拉反對派是該國選舉的合法贏家，但川普在把馬杜洛趕下台後，認為馬查多缺乏足夠支持來領導國家。

不過，在馬查多於白宮親手將她獲得的諾貝爾和平獎獎章獻給川普後，川普態度轉變，開始支持她在委內瑞拉的未來發揮作用。（實習編譯：羅薇佳/核稿：楊昭彥）1150210