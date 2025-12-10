親頒亞洲民主人權獎！賴清德批中國複合式威脅 韓國瑜：深信自由民主需守護

今（10）日為國際人權日，台灣民主基金會舉辦亞洲民主人權獎頒獎典禮，由印尼法律援助與人權協會（PBHI）獲獎。總統賴清德說，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球和平穩定，盼未來不分區域、國家、黨派都能團結彼此捍衛普世價值。立法院長韓國瑜則說，在全球民主倒退的時刻，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。



台灣民主基金會今日上午舉辦「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，由成立於1996年的印尼法律援助與人權協會獲獎，協會主席伊布拉尼（Julius Ibrani）表示，獲獎對PBHI及他多年來在人權倡議上的努力，都具有深遠且重要的意義，他們將此獎項視為榮譽與肯定，並將它獻給所有遭受過人權侵害的受害者，即使遭受威脅、失去自由甚至付出生命代價，仍願意勇敢與他們站在一起的人們。

賴清德：中國複合式威脅，守護民主自由刻不容緩

賴清德致詞時先是恭喜PBHI獲獎，並感謝台灣民主基金會，持續努力向世界展現台灣的民主信念，亞洲民主人權獎除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著台灣與全球民主夥伴，共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心，就像PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，

不僅對人權受嚴重侵害的人民，提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。



賴清德提到，PBHI成員即使面對人格抹黑，或人身安全與自由的嚴重威脅，仍用行動記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連跨國際社群的人權行動，令人敬佩。而如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程，也走過威權統治、社會動盪等重重挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會；今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，象徵自由與民主已在台灣這塊土地扎根、茁壯。



賴清德說，台灣持續用行動致力強化人權，如在2022年提出首部國家人權行動計畫，今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各方意見，廣納各項人權議題，同時，台灣今年也首次建立人權指標，希望提升人權保障政策的透明度與效能；而就在上個月，國家檔案館也已正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑，中央、地方政府未來依據法律，都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。



賴清德表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，顯示守護民主與自由是刻不容緩的行動。而捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心，PBHI及許多人權團體在艱難中仍不放棄希望的精神，正是台灣最好的啟發，「我們期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓身而為人的權利，落實在每一個人身上，讓民主的光芒，持續照亮世界。」

提全球民主倒退 韓國瑜：中華民國有責任也有能力

同時身為台灣民主基金會董事長的韓國瑜致詞時則說，亞洲民主人權獎自2006年設置以來，旨在表彰在亞洲地區持續推動民主與人權的行動者，以堅定的信念與勇氣，在艱困的環境持續守護普世價值。而在全球民主倒退的時刻，看見許多社會底層的脆弱與未被正視的需求，因此更需要透過實際支持，世界認識那些在龐大壓力與風險下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者，今天的典禮正是向這群「勇敢鬥士」獻上最誠摯的肯定。



韓國瑜也向PBHI致意，感謝其30年來致力於保障弱勢群體的法律權益、推動制度改革，並在公民社會空間被壓縮的情況下持續堅守基本人權。他提到，PBHI在印尼多個島嶼上設有據點，長期協助弱勢者取得平等的法律援助，並揭露在印尼民主化進程中被忽視的人權議題，透過這些被記錄下來的案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，外界可見協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念，而這樣的精神在當今社會格外彌足珍貴、令人感動。



韓國瑜說，PBHI的努力不僅令人敬佩，更象徵亞洲公民社會充滿著正義、堅韌的力量，今天的表彰不僅是對他們的肯定，也是向所有在最前線捍衛人權的守護者與犧牲者們，致上最深的敬意。同時他也向所有關心亞洲民主與人權的夥伴表達感謝，正因為有他們的投入與陪伴，台灣民主基金會才能在國際人權網絡中持續前行。



韓國瑜表示，身為台灣民主基金會董事長，他深信自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值。2024年是全球大選年，有逾70國進行大選，而美國智庫自由之家報告指出，2024年度也標誌著全球自由度持續衰退的第19年。面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。台灣民主基金會也將繼續與亞洲及全球的公民社會夥伴並肩前行，支持在最前線的行動者，讓更多需要被看見的聲音有機會得到重視、傳向世界。



廣告 廣告

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

