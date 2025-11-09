親頒褒揚令表彰「超人醫師」徐超斌 總統承諾續推醫療平權

長期致力於南迴偏鄉醫療服務的「超人醫師」徐超斌於9月18日因病辭世，賴清德總統今天(9日)下午前往台北醫學大學頒贈褒揚令，表彰徐超斌燃燒自身生命、提升偏鄉醫療資源的貢獻。總統表示，雖然「南迴醫院」尚未成立，但政府會延續徐超斌的理念，致力推動醫療平權與「健康台灣」的願景。

長年推動南迴偏鄉醫療服務、曾榮獲「醫療奉獻獎」的「超人醫師」徐超斌於9月18日因病辭世，南迴基金會9日下午在徐超斌的母校-台北醫學大學舉辦追思會，賴清德總統特地出席頒贈褒揚令，由徐超斌的妻子仇芸代表接受。北醫杏春樓一樓也特地設置攝影展覽區，一張張照片紀錄著徐超斌的生命足跡，即使中風、與癌症搏鬥，僅剩單手單腳可活動，仍堅持為病患診治；總統也親自寫下「你是一道重生的的光，照亮黑暗，也帶來希望」，感念徐超斌的貢獻。

總統致詞時表示，徐超斌出身台東達仁排灣族土坂部落，自台北醫學大學畢業後，曾在奇美醫院任職，是該院第一位內、外科兼修的醫師，相當不簡單；徐超斌的夢想是提升家鄉醫療資源，更把對故鄉的關懷延伸至整個原鄉，因此，在2002年放棄急診主治醫師的高薪職位，毅然決然返鄉服務，擔任台東縣達仁鄉衛生所主任，開啟在南迴公路上奔波巡迴的日子，不分平、假日，全年無休看診，還開設夜間門診，常常一天開100多公里的車程，往返南迴四鄉。

總統指出，徐超斌於2006年因過勞中風，導致左半身癱瘓，卻僅休養數個月便重返職場，繼續服務鄉親，令人非常感佩，更吸引許多人追隨其腳步，投入偏鄉醫療改善的行列。徐超彬更在2018年創設南迴基金會，希望能開設「南迴醫院」，強化偏鄉與原鄉的醫療服務，更將關懷延伸至促進社區健康與長者長期照護；在行醫之餘，也提供清寒學子獎助學金，並開辦愛心巡迴巴士與偏鄉長者關懷等服務。徐超斌近年雖抱病、與肺炎和鼻咽癌等惡疾奮鬥，但仍心懸患者及家鄉，所作所為已超越一般醫生的關懷，深受地方及族人肯定，也讓徐超斌贏得「台灣史懷哲」與「超人醫師」的稱號。

總統強調，雖然「南迴醫院」尚未成立，但政府會延續徐超斌的精神，持續推動醫療平權。他說：『(原音)雖然「南迴醫院」尚未成立，但徐醫師已經在前年6月設置「南迴診所」並擔任院長，做為「南迴醫院」設置的里程碑。今天衛福部石崇良部長在場，也有很多醫界的朋友在場，我們會繼續徐超斌醫師的理念，致力推動醫療平權以及健康台灣的願景。』

總統表示，他代表國家頒發褒揚令給徐超斌，表彰其用盡畢生實踐醫者仁心的精神，堅持巡迴與看診到生命最後一刻；「愛，不是我們要去的方向，而是我們出發的地方」，這是徐超斌的信念，將引領更多人一起往理想邁進。



南迴基金會舉辦徐超斌攝影展，追思牆上掛滿各界悼念。(劉品希 攝)



賴清德總統在攝影展上親筆留言，感念徐超斌的貢獻。(劉品希 攝)