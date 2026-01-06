即時中心／林韋慈報導

全台首架、同時也是星宇航空機隊中體型最大的「星宇航空掌上明珠」A350-1000廣體客機，今（6）日上午由董事長張國煒親自自法國土魯斯AIR BUS總部駕返桃園國際機場。張國煒受訪時，針對今年公司僅發放1個月年終獎金引發員工不滿一事，坦言「有聽到」。

張國煒表示，原訂於去年交付的A350-1000，因細部問題延至今年到位；今年則預計將交付共 14 架新機。他指出，「一年交付 14 架新機，對星宇航空、甚至整個國內航空業來說，都是史上第一次，各種壓力自然接踵而來。」

廣告 廣告

對於年終獎金爭議，張國煒強調，公司目前仍處於高速擴張階段，希望同仁能多加體諒。他指出，2025年星宇航空整體投資金額相當龐大，不論是地勤、空服員或各部門人力均持續擴編，導致去年整體支出明顯提高。

不過，張國煒也表示，新機陸續到位，將是星宇航空拓展航網的重要關鍵。星宇航空指出，A350-1000完成相關整備後，將先投入東京航線早班機，隨著新機持續交付，未來也將進一步擴大歐洲及美東航點布局。

快新聞／親駕「星宇航空掌上明珠」客機回台！星宇航空年終一個月 張國煒回應了

A350-1000廣體客機。（圖／擷取自星宇航空臉書）





原文出處：快新聞／親駕星宇「掌上明珠」客機回台！年終一個月引不滿 張國煒回應了

更多民視新聞報導

姊弟相爭？謝典林傳另有安排 謝衣鳯一句話給弟弟

總預算卡關！TPASS恐斷炊 侯友宜掛保證「一件事」

9成民眾「紅色馬路」當人行道走！踩上直接罰500元

