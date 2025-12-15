親一下「蛀牙人傳人」？醫曝接吻傳染「4病菌」！

生活中心／江姿儀報導



不少人以為只要做好個人口腔衛生，就不會蛀牙，甚至以為蛀牙不會傳染。近期脆友在社群上分享課堂上的醫學知識「蛀牙會傳染喔！」，此說法一出震驚大批網友，嚇喊「不敢接吻了」。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾解釋，接吻會傳染「4病菌」，也親授「6招」防範，讓民眾仍可安心享受親密時刻。





近日網友分享「蛀牙會傳染喔！」，震驚1.5萬人，網友嚇喊「不敢接吻了」、「好可怕的知識！！」、「長知識……嚇暈」。（示意圖與本事件無關／民視新聞）

近日1名網友在 Threads 上分享顛覆大家認知的冷知識，表示「蛀牙會傳染喔！之前上醫學院的課題到整個很震驚！」。貼文曝光，震驚1.5萬人，網友嚇壞留言「那和有蛀牙的人親嘴不就完蛋了？」、「不敢接吻了」、「以後跟人接吻都先把對方送去牙醫（？？？」、「好可怕的知識！！」、「長知識……嚇暈」。

醫師黃軒曝接吻時，「4病菌」可透過唾液傳播。（示意圖與本事件無關／民視新聞、翻攝畫面）

事實上，醫師黃軒過去曾在臉書發文指出，接吻其實是「傳播疾病的隱形媒介」，研究指出熱吻10秒「伴侶間交換約8000萬個細菌」，接吻時部分病原體可能透過唾液傳播。他證實「接吻病」真實存在，進一步列出接吻會傳染「4病菌」：

1.EB病毒（Epstein-Barr virus）：主要由接吻行為傳播，恐引發「傳染性單核球增多症（接吻病）」，症狀為發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。

2. 疱疹病毒HSV-1：主要由接吻行為傳播，且「一吻定可能終生帶原」，病毒會潛伏在神經節，趁壓力大或免疫力下降時復發，嘴角水泡破潰時傳染力最強。

3.幽門螺旋桿菌：口腔中的桿菌可透過唾液傳染給他人，且桿菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。若情侶其中一方是陽性，伴侶感染率增加1.5倍。

4.變形鏈球菌（致齲菌）：蛀牙時唾液中的致齲菌會透過接吻在人與人之間傳播，實驗顯示，情侶接吻10秒，雙方唾液中的致齲菌相似度提升20％。





黃軒提醒，接吻前只要注意這6項，包括「避開口唇疱疹發作期」、「定期口腔檢查+幽門桿菌篩檢 」、「接吻前後，用含氟漱口水 」、「免疫低下者，減少深吻頻率 」、「親吻臉頰，替代嘴唇（病原體傳播率降低90％）」、「 接吻後30分鐘內避免揉眼睛（防病毒經結膜感染）」。不過他強調「正常健康的人是不會容易得病的！」，讓民眾不用太擔心，仍可放心享受浪漫。













