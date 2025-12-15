覬覦大同資產 三立將全面介入

大同公司風波頻仍，改組三立將全面掌權。圖為中山北路大同總公司。（本報資料照片）

新入主的三立集團董事長張榮華月底舉行股臨會後將全面掌控大同，後續動向勢將被外界放大檢視。（本報資料照片）

百年大廠大同公司繼4月遭工程會停權，錯失參與台電電網韌性計畫等公家機關標案，又因華映舊案遭大陸法院判賠131億元，導致15日股價跳空跌停鎖死在31.6元，面對財務、業務雙重利空，新入主的三立集團董事長張榮華月底舉行股臨會全面掌控董事會後，握有逾40萬坪、市值約3000億元的土地資產，勢將被外界放大檢視，處分、變更有無爭議。

三立集團近年投資土地受矚目，繼入主味全埔心農場後，近期再進軍坐擁大筆不動產的大同公司，藍營指出，埔心農場當初的土地處理速度極快，未來有必要隨時檢視三立集團在大同公司的一舉一動。

大同12日晚間公告，接獲中國最高人民法院判決，需對子公司華映百慕達積欠中國華映科技款項負連帶清償責任，金額約新台幣131億元，利空衝擊市場信心，15日開盤股價即跌停鎖死在31.6元。法人預期，若全數認列損失，將侵蝕大同每股盈餘逾6元，吃掉近年轉型累積的獲利成果。

在外界眼中，大同本業雖是家電、重電，卻坐擁全台逾40萬坪土地、市值約3000億元的資產。如之前因輝達來台尋找海外總部用地，浮出檯面的中山北路總部與大同大學土地的整合開案；前董座曾提及的基隆倉儲區變更為住宅區，後又傳出桃園大園廠變更為工商綜合區的計畫將要推動。市場預期，新經營團隊勢必加速資產活化節奏，甚至不排除處分非核心土地以填補華映案的財務缺口，力保公司淨值與現金流穩定。

國民黨立委王鴻薇表示，埔心農場土地變更歷經20多年未能完成，三立集團進場後卻在短短1年內完成變更，速度之快被外界認為「神通廣大」，三立現在又入主大同，外界自然會關心這筆投資案是否仍是以土地利益為核心的布局？

王鴻薇好奇，三立在大同的投資方向，難道是要聚焦在生產事業、科技或綠能？大同涉及的都更案主要是台北市土地，目前確實難以斷言後續會朝哪個方向發展，但相關投資究竟是單純企業投資，抑或是與都更或土地活化有關，值得持續觀察。

國民黨立委林德福則表示，大同公司最大資產就在土地，包括中山北路周邊及各處校地等精華地段，以股價與資產結構來看，房地產向來是大同的重要價值，三立此時入主，自然會讓外界聯想到土地炒作的可能性。

林德福強調，企業投資本身不是問題，但當土地利益成為市場關注焦點時，相關程序是否公平、透明，政府部門是否一視同仁，都是社會關切重點，大同土地資產龐大，未來發展方向，理應持續接受社會檢視，才能確保正義與公平。