「覬覦者占領將讓美軍陷於被動」 美財長揭川普必取格陵蘭思路

在達沃斯論壇的現場直播中，美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）闡述了美國總統川普對格陵蘭的規劃，並解釋這塊領土對美國國家安全的至關重要性。



貝森特在1月20日的世界經濟論壇上接受福斯商業頻道訪問時表示：「我認為總統對西半球安全的看法非常堅定，他相信美國不該將國家安全外包出去。」他接著說：「總統認為格陵蘭對金穹導彈防護系統至關重要。」

格陵蘭擁有美國關鍵軍事基地



貝森特繼續說明：「總統擔心如果格陵蘭遭受入侵，美國將被迫出兵防衛。格陵蘭正變得越來越吸引外國勢力覬覦。」他強調：「總統強烈相信，格陵蘭必須成為美國的一部分，以避免衝突，而不是讓美國捲入並暴露在熱戰中。」

這座全球最大的島嶼已成為戰略要地，早在此前大多數美國人尚未留意之時，就已吸引川普的目光。作為丹麥半自治領土，格陵蘭擁有美國關鍵軍事基地，隨著冰層融化開闢新航道並暴露自然資源，其在全球安全與貿易中的重要性日益提升。

這種轉變凸顯川普對該島位置、軍事價值以及快速變化的北極環境的嚴肅地緣政治考量。

川普一直推動美國收購格陵蘭，並在1月20日早間持續施壓。他在Truth Social平台的部分貼文中宣稱：「我與北約秘書長馬克．呂特（Mark Rutte）進行了一次非常好的電話通話，討論格陵蘭議題。我同意在瑞士達沃斯召開各方會議。正如我對每個人清楚表達的，格陵蘭對國家與世界安全至關重要。沒有回頭路──在這點上，大家都同意！」

川普將親自討論格陵蘭問題



貝森特進一步闡述：「如果其他國家進駐格陵蘭，美國就有可能捲入暴露於動武戰爭的風險，而如果美國掌控格陵蘭，就沒有國家會試圖主張控制權。」

貝森特表示：「我告訴每個人，『坐下來，深呼吸。不要報復。不要報復。』」他說：「總統明天就會到這裡，他會傳達他的訊息。」

川普預定在1月21日的世界經濟論壇年會上發表演說。貝森特表示，他相信川普在達沃斯也安排了會議討論格陵蘭，並鼓勵大家對這項「快速回應」的「原因」保持開放態度。



