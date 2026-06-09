覺得不被尊重釀殺機 印尼男子在沙嗲下老鼠藥毒殺岳母被捕

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東南亞流行的「沙嗲」烤肉串。美聯社資料照片



一名印尼男子因為覺得岳母不尊重自己，竟在沙嗲（流行於東南亞的烤肉串）中攙老鼠藥，不但毒死丈母娘，還試圖嫁禍給小姨子。男子已經被捕。

英國廣播公司（BBC）9日報導，40歲的印尼男子瓦尤迪（Purwadi Wahyudi）上月18日訂購雞肉串，將它們浸泡在毒物中，然後叫外送員送到岳母阿米娜（Aminah）住處。

57歲的阿米娜隔天被發現陳屍在中爪哇的家中，全身沾滿嘔吐物。家人將她下葬後，懷疑其死因不單純，向警方報案。

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阿米娜的小女兒普特里（Luriyanti Putri）告訴調查人員，母親死亡前一天收到不明人士送來的雞肉沙嗲，她告訴母親這不是她送的，叫母親不要吃。阿米娜的鄰居也表示，在她的雞舍附近看到死雞。

當局將阿米娜開棺驗屍，在其體內大多數主要器官中發現中毒跡象，以及毒物殘留痕跡。

警方調查後發現，瓦尤迪在一個外送應用程式上冒充普特里，使用她的名字和照片作為帳戶資料。

外送員表示，根據app，預期叫件人是一名女性，對此也有懷疑。而賣沙嗲給瓦尤迪的商家則表示，這份食物在送到阿米娜手中時的包裝和賣出時不同。

印尼媒體《羅盤報》報導，中爪哇博約拉利（Boyolali）警方刑事調查組負責人薩普特拉（Indrawan Wira Saputra）指出，這起謀殺案經過精心策劃。

瓦尤迪已被列為嫌疑人並被拘留，但尚未被正式指控謀殺罪。謀殺罪在印尼最重可判處死刑或至少20年有期徒刑。

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