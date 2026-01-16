「覺得台積電前景差，放空試試啊！」連賢明看台灣關稅投資：回歸市場機制

台灣對等關稅談判結果出爐，稅率由20%降為15%，不須疊加最惠國（MFN）稅率，此外半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而協議中的對美投資2500億美元（約新台幣7.9兆元），讓15日剛舉行法說會的晶圓代工龍頭台積電，再次成為關注焦點。對此，中經院院長連賢明今（16）日在臉書指出，各國與美方的協議中都包含「大開放，大採購，大投資」3個部分，而美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的發言，應該是美國政府最清楚說明台灣貿易協議內容的一次；至於關稅協議對台積電的影響，他則直言，這就見仁見智了。

連賢明指出，首先是先進製程總投資金額為2,500億美元，比原先台積電承諾的1650億增加850億美元 ，這可以是台積電或其他廠商，但當中未清楚說明新增投資的時程；再者是台灣政府承諾協助科技公司，特別是中小科技業，提供最高達2,500億美元的信用保證；三是承諾運用台灣在科學園區建設與管理上的經驗，加速台灣半導體供應鏈在美投資；最後一點則是關稅稅率為15%，當中包含最惠國待遇（MFN）關稅，也就是不疊加。

連賢明：台積電「再加碼」投資難以在川普任內完成

連賢明分析，其中較關鍵的，是台積電等廠商答應新增850億投資，台積電董事長魏哲家15日在法說會中表示，（亞利桑那）第二廠剛要開始裝機，預計2027年下半年投產，三、四廠接著蓋，如此看來很難在美國總統川普（Donald Trump）任內完成投產；也就是說，假設要投資的對象是台積電，新承諾不可能在川普任內實現，但也有可能是其他科技廠商，而台積電等廠商可以免除半導體關稅（Section 232），另外設廠設備和器材也可以免稅。

連賢明指出，以台美公布的投資協議內容來看，政府部分談的比日本、韓國、歐洲都更優，政府提供信用保證 （上限2500億美元），不保證對美投資金額，廠商自己決定要不要投資，回歸市場機制，另外政府透過科技園區經驗從旁協助廠商對美投資。至於對台積電好不好，他則說，當然就見仁見智，「還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。是說台積電ADR夜盤漲了不少，放空時要注意一下風險。」

