覺得自己很聰明，絕對不會被詐騙？重案組女刑警揭「這種人」容易被騙

你有被詐騙過嗎？其實詐騙犯都很聰明，韓國首位重案組女刑警於《我看見的罪與罰》一書中，揭開了警界前線的真實面貌，案件裡的每個人，無論是加害者或被害者，都是有血有淚的生命，非善即惡的冰冷標籤，並進一步帶領讀者思考：如果明白彼此心中的恐懼，這個世界會不會不一樣？以下為原書摘文：







被婚姻詐欺犯狠狠欺騙



有一個雙親早逝的女孩，在父母離去後，基於必須好好照顧弟弟的責任感，她咬牙撐起了自己的家。一天，正在國外留學的堂哥打電話給她，跟她說：「我一想到妳就覺得很心疼，所以想介紹一個值得依靠的人給妳。」堂哥的這份關心，讓她開始懷念被他人關懷疼愛的溫暖，於是女孩決定去參加堂哥安排的聯誼。

聯誼當天，有別於女孩的期待，許多意外接連發生。那天她先是去當別人婚禮的伴娘，又因為外頭下雪，因此她出發去聯誼的時間比預計的要晚了2個小時。偏偏相約碰面的地點在外縣市，這讓女孩的心情更是沉重了。她甚至在想，如果抵達時發現對方已經離開約定地點，那她說不定還會鬆一口氣。

沒想到女孩冒雪前去，發現那個男人依然傻傻地在原地等。對方沒有一句抱怨，只是跟她一起進到餐廳。進入餐廳內，他做的第一件事情是對服務生說：「我們不會那麼快點餐，但請先給她一杯熱水。」接著又轉頭安撫女孩說：「我知道妳一定很著急，但先喝杯熱水，喘口氣再慢慢把事情說給我聽吧。」光是這樣一連串的舉動，就足以讓女孩相信這個男人。

這個男人從小跟著擔任外交官的父親派駐國外，因此不太了解韓國，對許多事情都有些生澀。這樣一個畢業於國外知名大學的男人，竟在一些小地方有著如此的反差，讓女孩覺得很有魅力也有些可愛。後來女孩想，不能只有她自己一個人獲得幸福，便把自己的朋友介紹給這個男人的朋友。









但過沒多久，她從朋友那裡聽說一個意外的消息。原來是她介紹給朋友的那個男人，竟一直找藉口跟朋友借錢。年紀已經超過35歲，卻有無法靠家人、朋友解決的金錢問題，甚至要伸手跟女友借錢，這樣的男人究竟是否值得信賴？女孩的朋友很是苦惱。

女孩聽了之後大吃一驚，因為她的男友也一直在跟她借錢，而始終沒有想太多，男友說要錢她便給，甚至還申請了信用貸款，借了一大筆錢出去。她十分焦慮，試著跟男友聯絡，卻怎麼也聯絡不上。經過四處打聽，還跑去訂製訂婚紀念西裝的店家找人，才得知昂貴的訂製西裝已經被領走，男友也不知去向。

她匆忙跟堂哥聯絡，沒想到堂哥的答案更讓她驚訝。堂哥說他從來沒打過電話給女孩，更不曾說要介紹人給她認識。女孩的心情就像天塌下來一樣絕望，雖然報了警，但用這個人留下的姓名去查卻什麼也查不到。幸好我們追蹤到他去取訂婚西裝的動線，因此鎖定了犯人，但後來才知道這個人的姓名、家庭環境與學歷幾乎都是假的。女孩被婚姻詐欺犯狠狠欺騙。





遭人背叛會對心靈造成傷害



遭人背叛會對心靈造成很大的傷害，而當下最立即、最嚴重的問題是損失了金錢。被男人奪走的，是這對無依無靠的姊弟胼手胝足存下的財產，也是唯一賴以維生的生活費。若不能盡快找回來，這筆債務會要了他們的命。犯人是年輕男子，騙走的錢也肯定不會留在身邊太久。但既然是已經欺騙過很多人的犯人，要追蹤起來想必也不容易。

我下了一個大膽的結論，我決定說服犯人的母親站在我這一邊。經過調查，犯人的母親獨自將這個獨生子扶養長大，也很積極參與志工活動，是個熱愛奉獻的人，應該能夠同理受害者的心情。只要將狀況說明清楚，並告訴她勸兒子自首就能夠爭取減刑，應該有辦法說服她。於是我去見了犯人的母親。

我告訴她，受害者父母雙亡，跟弟弟相依為命，那樣的重擔與艱辛，因為她兒子送上的一杯熱水而被融化，讓受害者選擇相信她兒子。最後果真如我所想，犯人的母親很同情受害者的處境。她哭得很傷心，說自己也是在沒有老公的支持下，一個人努力把孩子拉拔長大，真不明白自己的孩子怎能夠這樣利用一個孤單女子的心。

那一刻，我看到了一絲破案的希望。當然，我也不是沒想過自己可能判斷錯誤。那位母親的眼淚或許只是因為悲傷、只是替唯一的兒子感到抱歉，並不是真的同情受害者。但我已經下定決心，即便勸犯人自首失敗，只要犯人還在國內，我就一定要抓到人。於是在徵得犯人母親的同意下，我把她兒子的護照帶走。

幸好這位母親真的願意協助我們，並在兒子回家的那天跟我們聯絡。我們到犯人家一看，發現這位母親正讓兒子坐在客廳裡，聽她講述自己過往漫長的人生故事。包括她一路走來過著怎樣的人生、想對犯人已故的父親說些什麼、希望能聽到些什麼回應，以及為了達成自己的目標，她一個人承擔了多少等等。聽著聽著，我也不自覺哭了。這個經驗，促使我寫出生涯中最賺人熱淚的一篇結案報告。

犯人在警局接受調查時，表現出十分懊悔的態度。其實一開始我也相信他的懊悔，甚至被他所感動。但很快我便發現，這個人非常了解人心。他很清楚知道要說出怎樣的話、做出怎樣的表情，才有辦法使對方感動、使他人動搖。他有洞悉人心的能力，只是把這項才能用在非常糟糕的地方。他是一個不折不扣的騙子，連我都必須在移送之前不斷提醒自己，千萬別被他的態度騙了。我還記得那時上司跟我說的話。

「詐騙犯這種人，就是你明知道他在說謊，但你還是會想聽信他的說詞。」真是一語驚醒夢中人，我一下子清醒了過來。仔細查看受害者陳述的受騙內容，發現犯人分40多次向受害者借錢，總共借了高達3億韓元的鉅款。

可是他始終堅稱那是受害者主動給他的錢，主張自己無罪。在逮捕犯人後的36小時內，我們必須證明他要求受害人匯款40多次，且每一次都具有故意性，這樣才能請檢察官簽發逮捕令。我不希望有任何一分錢被說成是受害者自願提供，讓受害者產生罪惡感。而我這樣的堅持，最後也在法庭上替被害人討回所有的刑事賠償金額，一毛也沒有少。





詐騙犯瞄準的是想被安慰的心



但這件事並未到此結束。因為我們必須釐清，受害者的堂哥究竟是否介入此事。即便他主張自己完全與這件事無關，還是必須弄個清楚。犯人也矢口否認他認識受害者的堂哥。他說他只是隨機選了一間公司，打電話給公司裡的女職員，隨口說了自己的名字，並問對方有沒有接到自己的電話。

通常只要這樣說，接電話的人就會誤以為自己認識他，對話便能夠延續下去。他會順著受害者的話去講，有時是受害者的堂哥，有時則是大學的學長。天啊，他是覺得我們會相信這番說詞嗎？嫌犯說他有自己的技巧，能讓這種伎倆行得通，然後便在我們面前示範了一遍。

他隨機挑了一間公司撥電話過去，聽到對方接起電話時回應「自己是某某部門的某某人」時，犯人便親切地喊對方的名字並跟對方問好。對方有些驚訝地詢問犯人是誰，他便故作惋惜地說：「妳居然忘了我的聲音。」電話那頭的人開始表達歉意，並慌張地回憶這個打電話來的究竟是誰。發現對方想不起來，犯人便開始捉弄對方。

最後他會從對方說出的名字當中，隨機挑選一個合適的名字來冒充。當犯人笑著說「妳終於想起來了」的時候，對方縱使半信半疑，還是假裝欣喜地回應，回應的話中還會透露一些這個被冒充者的資訊。犯人只要配合對方的話適當回個幾句，對話便能繼續下去。他就這樣當場講了30多分鐘的電話，一切的反應都非常自然，就算是我親眼所見，都覺得難以置信。

這起案件的受害者也是被這種手法所騙。犯人絕對不會主動揭露自己是誰，而受害者就這樣上當了。受害者說：「堂哥？你回來韓國了嗎？你不是還在美國嗎？」的時候，犯人便知道自己有機會成功。犯人心想：「這個人的堂哥住在美國，兩人不太有機會碰面，這樣應該能夠博取她的信任，似乎有機會。」然後便從受害者不自覺透露的資訊中，找出能延續對話的話題。

我最討厭的犯人就是詐騙犯。因為他們善於掌握人類的心理，卻選擇扼殺人與人之間的信賴感。在上當受騙之後，受害者依舊要繼續生活在人群裡，但這樣受騙的經歷，卻在受害者內心留下了創傷，使他們永遠無法相信他人。詐騙犯傷害的絕不會只有受害者一個人，而是一整個家庭。因遭詐騙所必須承受的經濟困難，會使每一名家族成員失去人生中應享有的機會。有些人更會因此一蹶不振，使得整個家土崩瓦解。

人生在世，我們有時會很希望從別人那裡聽到某些話，也會想對自己信賴的人傾訴些什麼。但那些能拯救我們的話語，有時候會使我們上當受騙。當我們對他人短暫感到抱歉時，我們會輕易敞開自己的心胸，而當我們聽到別人說出自己想聽的話時，也會在瞬間放下自我。

有些人看似堅強，好像一輩子都不會上當受騙，但那樣的心防卻會在某一刻被他人的深情所瓦解，使人舉雙手投降。但無論如何，這都絕對不是受害者的錯。詐騙犯稱自己的話術為「技巧」。一般人無法招架帶著技巧找上門的詐騙專家，絕對不是因為愚蠢或軟弱。若真要責怪誰，那就只能怪我們每個人的人生，都因為某種特定的理由而感到苦悶與孤單。

因為成熟而更加孤單的那個女孩，知道自己受騙後那悵然若失的神情，至今仍歷歷在目。但我希望那個女孩能夠記得，世上有詐騙犯，也有能理解她毫無保留地獻出自己的心、陪伴在她身邊的刑警。只希望詐騙犯雖然讓這位女孩的過往留下傷痛，但不會讓女孩在未來與他人建立關係時感到不安。因他人而受傷的那顆真心，希望能夠從其他好人身上得到治癒。

（本文摘自／我看見的罪與罰：刑警朴美玉撼動你心的真實故事／大田出版）

