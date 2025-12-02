覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字

你知道你的優勢是什麼嗎？台灣人因為教育方式不同，不擅長去表達自己的優勢。大人學共同創辦人姚詩豪、張國洋於《大人學做事做人》一書中，分享職場做人做事的要點包括重建人際、建立互動起點、讀懂人心以及正確溝通，幫助讀者學會大人世界真正的應對進退。以下為原書摘文：







你的個人優勢是什麼？



大人學有一堂熱門課程「尋找天賦與熱情的系統化做法」，顧名思義就是教大家以系統方式找到自己的天賦熱情。然而，很多同學在上課時都會提出一個疑問，就是覺得自己太過平凡，既沒有學歷也缺乏才藝，懷疑自己根本沒有天賦。類似的疑問，在另一堂「履歷課」中也很常出現，很多同學不知自己的特色與專長在哪裡，要透過履歷凸顯自己變得非常痛苦。

在課程中，我們會教同學運用「FAB法則」來找到自己的特色。

F（Function）代表功能：你會做什麼？你做過什麼？

A（Advantage）代表優勢：與同儕相比，你有什麼不同點？

B（Benefit）代表貢獻：在老闆眼中，你具備何種價值？

但我發現台灣人很會寫「功能」（F），可以把工作經歷、各項技能，交代得清清楚楚，遇到「優勢」（A）與「貢獻」（B）時，就會不知從何下筆。好比問他跟同儕有什麼不同？他們會說：「我就是會計啊！每個會計會做的事不都一樣？」如果你再進一步追問，也只會得到一些既抽象又含糊的答案，像是：「我可能比較認真吧？」或是「我的配合度很高！」

相較於歐美國家，「優勢」對台灣人來說，真是一個大哉問。不像我在美國生活時認識的那些外國朋友，他們很多人學歷普普也沒什麼明顯的才華，可是當你問他的「優勢」是什麼，每個人都可以侃侃而談，十分清楚自己的強項與個人特點為何。

反觀很多台灣人都很優秀，卻因為教育方式不同，所以不擅長去表達自己的優勢。這也是為什麼很多同學早已是某個領域的菁英，卻還是覺得自己很平凡、缺乏天賦，說不出具體優勢的原因。所以藉由這篇文章，我想教大家亞當斯的「25％法則」，這個法則對我個人的幫助很大，相信對你也能有所啟發。





「25％法則」找出個人優勢



史考特．亞當斯（Scott Adams），原本只是一個對工作感到厭倦的上班族。他考慮創業，但有人提醒他，一家公司要在市場上存活，就必須要做到該行業的前10％才行，意即必須比其他90％的人優秀。但當史考特盤點自己所有的技能，發現竟沒有一項可以名列前10％。

好比他知道自己會畫畫、有幽默感也懂得觀察人，可是這些才能都只比大部分的人好一點點而已，實在談不上頂尖。例如他很會講笑話，卻沒有好笑到可以當脫口秀演員；他的繪畫技能勝過普通人，但離專業畫家顯然也有距離。有天他轉念一想，既然自己現有的技能稱不上頂尖，但如果他可以結合其中3項前25％的技能，是不是就能成為這三合一領域綜合前1～2％的佼佼者呢？

於是他將繪畫、幽默感與很會觀察人這3項技能結合起來，推出四格漫畫《呆伯特》，結果一炮而紅，成為1990年代美國最後歡迎的漫畫作品之一，當時多家報章雜誌報紙都有他的專欄，果真成該綜合領域中最頂尖的人物。

他的作品結合了漫畫、搞笑、諷刺與辦公室生態，深受讀者喜愛。現在的年輕人可能不認識，但在我那個年代，《呆伯特》可是非常地紅，甚至常被拿來做成迷因圖。所以後來有人把史考特找到天賦的方法整理出來，稱它為「25％法則」。

其實我們大部分的人都像史考特，未必是某個領域裡最頂尖的菁英，可是如果我們也能運用25％法則，找到3個（甚至4個）排名在前25％的技能，自然能像他一樣成為該綜合領域裡最優秀的人。

只可惜我們從學校教育起，往往只看狹隘的單一指標，好比學校會用英文或數學等單個科目的成績，去衡量一個人夠不夠優秀。在學校是如此，出了社會也一樣，都只憑單一的指標去判定成敗。





盡快找到屬於你的關鍵字



如果你認為自己欠缺天賦，沒有優勢，請提醒自己別只用單一指標來衡量自己（學歷、外貌、財富等）。我會建議你摒除舊思維，學習多元思考，用25％法則，找到屬於自己的關鍵字，再綜合成你的職場優勢。

在大人學的履歷課中曾有一名學員，也就是剛剛提到過的那位會計。他擁有10年會計經驗，是相當優秀的人才。可是就像大部分的台灣人一樣，當我問他和同年資的會計相比有何優勢時，他也是答不上來。後來我們花了一點時間深入交流，他發現自己確實有個不同之處，就是他曾經離開會計行業，去做過軟體開發。

原因是當時有一家軟體公司看上他的能力，聘請他去做系統架構師，帶領工程師設計新的會計軟體系統。我問他為何不在履歷上強調這一點？他認為會計工作很強調資歷與專注，這兩年跳槽到別的產業，後來因為不適應又跳回來當會計，這段轉職對他來說根本是汙點，所以避而不談。

聽完我告訴他，與多數會計相比，他已經有了3個優勢：首先，他是一個具有10年資歷的會計，資歷就算不是最長，也絕對不算短；其次他有完整的財會系統開發經驗；最後他還與多名工程師，有過大規模的跨界合作與領導經驗。把這幾個條件用關鍵字的概念篩一篩，我想全台大概也找不到第2個人有他這般與眾不同的經驗。後來他果然也靠著這份強調綜合技能的履歷，找到一份夢寐以求的外商主管工作。

希望這位學員的故事可以激勵你，盡快找到3、4個屬於你的關鍵字。我會建議你去先想想，從小到大有哪些東西你做得比一般人好，要是自己想不出來，就去問身邊的人。打電話跟朋友聊聊，或發起一個同學會，問他們眼裡你是什麼樣的人？說不定他們會給你一個意想不到，卻很關鍵的答案。

所以不要再懷疑自己沒有天賦、優勢，只要利用25％法則，每個人都能找到自己的關鍵字與綜合專長，成為該綜合領域前10％的優秀菁英，創造自己的不平凡。

（本文摘自／大人學做事做人：做事，才是職場做人的根本【大人的Small Talk 2】／三采文化）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字