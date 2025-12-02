覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字
你知道你的優勢是什麼嗎？台灣人因為教育方式不同，不擅長去表達自己的優勢。大人學共同創辦人姚詩豪、張國洋於《大人學做事做人》一書中，分享職場做人做事的要點包括重建人際、建立互動起點、讀懂人心以及正確溝通，幫助讀者學會大人世界真正的應對進退。以下為原書摘文：
你的個人優勢是什麼？
大人學有一堂熱門課程「尋找天賦與熱情的系統化做法」，顧名思義就是教大家以系統方式找到自己的天賦熱情。然而，很多同學在上課時都會提出一個疑問，就是覺得自己太過平凡，既沒有學歷也缺乏才藝，懷疑自己根本沒有天賦。類似的疑問，在另一堂「履歷課」中也很常出現，很多同學不知自己的特色與專長在哪裡，要透過履歷凸顯自己變得非常痛苦。
在課程中，我們會教同學運用「FAB法則」來找到自己的特色。
F（Function）代表功能：你會做什麼？你做過什麼？
A（Advantage）代表優勢：與同儕相比，你有什麼不同點？
B（Benefit）代表貢獻：在老闆眼中，你具備何種價值？
但我發現台灣人很會寫「功能」（F），可以把工作經歷、各項技能，交代得清清楚楚，遇到「優勢」（A）與「貢獻」（B）時，就會不知從何下筆。好比問他跟同儕有什麼不同？他們會說：「我就是會計啊！每個會計會做的事不都一樣？」如果你再進一步追問，也只會得到一些既抽象又含糊的答案，像是：「我可能比較認真吧？」或是「我的配合度很高！」
相較於歐美國家，「優勢」對台灣人來說，真是一個大哉問。不像我在美國生活時認識的那些外國朋友，他們很多人學歷普普也沒什麼明顯的才華，可是當你問他的「優勢」是什麼，每個人都可以侃侃而談，十分清楚自己的強項與個人特點為何。
反觀很多台灣人都很優秀，卻因為教育方式不同，所以不擅長去表達自己的優勢。這也是為什麼很多同學早已是某個領域的菁英，卻還是覺得自己很平凡、缺乏天賦，說不出具體優勢的原因。所以藉由這篇文章，我想教大家亞當斯的「25％法則」，這個法則對我個人的幫助很大，相信對你也能有所啟發。
「25％法則」找出個人優勢
史考特．亞當斯（Scott Adams），原本只是一個對工作感到厭倦的上班族。他考慮創業，但有人提醒他，一家公司要在市場上存活，就必須要做到該行業的前10％才行，意即必須比其他90％的人優秀。但當史考特盤點自己所有的技能，發現竟沒有一項可以名列前10％。
好比他知道自己會畫畫、有幽默感也懂得觀察人，可是這些才能都只比大部分的人好一點點而已，實在談不上頂尖。例如他很會講笑話，卻沒有好笑到可以當脫口秀演員；他的繪畫技能勝過普通人，但離專業畫家顯然也有距離。有天他轉念一想，既然自己現有的技能稱不上頂尖，但如果他可以結合其中3項前25％的技能，是不是就能成為這三合一領域綜合前1～2％的佼佼者呢？
於是他將繪畫、幽默感與很會觀察人這3項技能結合起來，推出四格漫畫《呆伯特》，結果一炮而紅，成為1990年代美國最後歡迎的漫畫作品之一，當時多家報章雜誌報紙都有他的專欄，果真成該綜合領域中最頂尖的人物。
他的作品結合了漫畫、搞笑、諷刺與辦公室生態，深受讀者喜愛。現在的年輕人可能不認識，但在我那個年代，《呆伯特》可是非常地紅，甚至常被拿來做成迷因圖。所以後來有人把史考特找到天賦的方法整理出來，稱它為「25％法則」。
其實我們大部分的人都像史考特，未必是某個領域裡最頂尖的菁英，可是如果我們也能運用25％法則，找到3個（甚至4個）排名在前25％的技能，自然能像他一樣成為該綜合領域裡最優秀的人。
只可惜我們從學校教育起，往往只看狹隘的單一指標，好比學校會用英文或數學等單個科目的成績，去衡量一個人夠不夠優秀。在學校是如此，出了社會也一樣，都只憑單一的指標去判定成敗。
盡快找到屬於你的關鍵字
如果你認為自己欠缺天賦，沒有優勢，請提醒自己別只用單一指標來衡量自己（學歷、外貌、財富等）。我會建議你摒除舊思維，學習多元思考，用25％法則，找到屬於自己的關鍵字，再綜合成你的職場優勢。
在大人學的履歷課中曾有一名學員，也就是剛剛提到過的那位會計。他擁有10年會計經驗，是相當優秀的人才。可是就像大部分的台灣人一樣，當我問他和同年資的會計相比有何優勢時，他也是答不上來。後來我們花了一點時間深入交流，他發現自己確實有個不同之處，就是他曾經離開會計行業，去做過軟體開發。
原因是當時有一家軟體公司看上他的能力，聘請他去做系統架構師，帶領工程師設計新的會計軟體系統。我問他為何不在履歷上強調這一點？他認為會計工作很強調資歷與專注，這兩年跳槽到別的產業，後來因為不適應又跳回來當會計，這段轉職對他來說根本是汙點，所以避而不談。
聽完我告訴他，與多數會計相比，他已經有了3個優勢：首先，他是一個具有10年資歷的會計，資歷就算不是最長，也絕對不算短；其次他有完整的財會系統開發經驗；最後他還與多名工程師，有過大規模的跨界合作與領導經驗。把這幾個條件用關鍵字的概念篩一篩，我想全台大概也找不到第2個人有他這般與眾不同的經驗。後來他果然也靠著這份強調綜合技能的履歷，找到一份夢寐以求的外商主管工作。
希望這位學員的故事可以激勵你，盡快找到3、4個屬於你的關鍵字。我會建議你去先想想，從小到大有哪些東西你做得比一般人好，要是自己想不出來，就去問身邊的人。打電話跟朋友聊聊，或發起一個同學會，問他們眼裡你是什麼樣的人？說不定他們會給你一個意想不到，卻很關鍵的答案。
所以不要再懷疑自己沒有天賦、優勢，只要利用25％法則，每個人都能找到自己的關鍵字與綜合專長，成為該綜合領域前10％的優秀菁英，創造自己的不平凡。
（本文摘自／大人學做事做人：做事，才是職場做人的根本【大人的Small Talk 2】／三采文化）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
不敢踏出舒適圈？Google創意博士教你「毫無保留的開放」活出成功人生
放過別人一馬，就是放過自己一馬！成熟大人必學「3方法」改變心態
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為覺得自己是個普通人？「25%法則」重新定義自我：找到獨特關鍵字
其他人也在看
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 135
保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才
（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中華電前進馬來西亞 強化東南亞資通訊服務
（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，旗下新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」，瞄準台灣企業在當地設廠、拓展區域據點的需求，提供更完整即時的資通訊服務，也象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 195
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 77
「四爺」陳傑憲羨慕「風之孫」又帥又強 網暴動狂喊：先照照鏡子啦！
體育中心／綜合報導外貌神似演員吳奇隆的統一獅明星外野強打「四爺」陳傑憲，近日來到志祺七七的節目《強者我朋友》宣傳新書《突破極限的信念》，暢談棒球路一路走來的心路歷程，並透露自己很羨慕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平和巨人韓籍好手「風之孫」李政厚，直呼他們「又帥又強」，讓許多球迷暴動，狂喊：「四爺你要不要先照照鏡子？頂著一張帥臉說別人帥欸！」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 13
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 41
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 4 小時前 ・ 333
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
郭台銘長女出清鴻海持股！鴻海今守220元大關翻紅 分析師這樣看
鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 8
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 44
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 14
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 4 小時前 ・ 1
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 32