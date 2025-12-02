覺得自己比別人差？專家：因為你太清楚自己的缺點了

【健康醫療網／編輯部整理】有非常多人堅信，不能對自己太有自信。這是一種極為普遍的信念——連我也很能體會，那就是：「我不夠好。」

這是怎麼來的？我們童年時期是否都缺乏被讚美？關於這個問題，我已思索許久，也與許多心靈導師和治療師談過，成因當然複雜，這當中包括創傷經驗和個人因素。

請注意，接下來這個解釋，雖然簡單到近乎直白，卻恰恰道破了我們為何總覺得自己不夠好（受損的自尊心）的關鍵：我們之所以認為自己比別人差，純粹是因為我們清楚自己每一個缺陷，卻只看得見別人表面的完美！

總覺得自己不夠好？那是因為你只看到「別人的一半」

什麼？沒錯，我們之所以覺得自己不夠好，是因為每當我們產生正向感受和經驗時，腦海中總會出現另一個聲音，而我們無法不去在意。例如，只要一開口說話，內心就會有另一個聲音同步低語：「哎，事情怎麼可能那麼簡單？」、「希望對方沒發現我其實是在懷疑自己。」甚至是「其實我昨天才剛說過完全不一樣的話耶！」

說穿了，我們百分之百接收盤旋在腦中的垃圾思緒。每一個反覆猶豫、每一個善意謊言、每一次我們明明下定決心卻又沒有堅持的事……這些念頭我們都再清楚不過，至於別人腦中那些亂七八糟的念頭，幸好我們不會全部買單！頂多知道他們做過哪些蠢事、說過什麼傻話——但這些頂多只占內心那些陰暗、嫉妒、惡意念頭的百分之五十而已。

正因為我們百分之百清楚自己所有的爛念頭，對別人腦中的垃圾卻只知一半，於是便草率地斷定：「我們比別人糟糕兩倍！」——但事實上，根本沒有這回事！

別再責怪自己「想太多」這是正常的大腦現象

人在自己的思緒中偶爾會感到混亂、矛盾甚至煩躁，其實這真的很正常，不過，也不必向所有人坦白這些情緒！（幸好，別人也不會把他們真正在想的事情統統告訴我們。）

不必為此苛責自己——因為每個人都一樣！人無可避免地成為自己的情報員，既是傾聽者，也是竊聽者。我們很難關掉自己腦海中的思緒洪流，正因如此，才需要像正念靜心這樣的練習。許多人嫌這種方法浪費時間，便試圖以酒精淹沒腦海裡的喋喋不休——不料愚蠢的思緒，偏偏是個游泳好手呢！

幸福的健康藝術在於不過度認真看待，別把自己太當一回事；但即使你沒那麼偉大，也別把自己縮得太小，或許你已比自己膽敢相信的，更靠近屬於自己的天命。

別被自己的念頭逼瘋 試著問自己「想成為怎樣的人」

試著靜下來想一想：一切都很安好，如其所是，從自己、別人、環境，到整個世界都是。至於那些瘋狂的念頭呢？別讓它把你逼到發瘋，也別被自己逼瘋。

小時候，我們都在嘲笑〈國王的新衣〉這則故事，想不通大人為什麼連這麼明顯的事情都看不見——直到我們自己也長大成人。

無論此刻你正處於人生的哪個階段，或許有些課題離你尚遠，有些課題就在眼前，正讓你焦頭爛額——取你所需，餘者留人，資源足夠人人享用。

但故事還沒有結束唷！因為有另一個問題比「我什麼時候才能活在天命裡」來得更為重要，那就是：我想活成一個什麼樣的人？

找到你自己的海流 你並不微不足道

當你成為自己心目中最好的企鵝，只需振翅一次，便能在寬廣的意識海，激起一陣「沒有你就不會發生」的波濤，而我們該做的就是這些。一代新人換舊人，後浪也會推前浪，那時的你不再興風作浪，而是回歸浪花，融於比你更浩瀚的存在。

總有一天，你會是浪花、是海洋。人生海海，也許你會飛得比企鵝還要輕盈，飛向某個地方——至於是什麼地方就沒人知道了，但這樣也很好。

本文來源：《企鵝時刻：跳入天命海域，不會飛也能抵達遠方》，究竟出版

