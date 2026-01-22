覺得飛機餐很難吃？桃機揭真相：不是空廚的錯

不少民眾都曾有過抱怨飛機餐難吃的經驗，對此桃園國際機場也替各家航空公司說話，表示大家會覺得飛機餐沒味道、不好吃，其實並非空廚大廚的責任，而是和「高空環境」有關係。

桃機在臉書專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」發文，表示不少乘客搭飛機時，總會覺得飛機餐沒味道、不好吃，忍不住抱怨空廚大廚手藝退步，但其實這和「高空環境」有關係；當飛機飛上1萬公尺的高空，機艙內的溼度會變得比沙漠還乾燥，加上氣壓的變化，會直接影響到大家的嗅覺與味覺。

科學研究顯示，在飛行途中人類對「鹹味」和「甜味」的敏感度會降低約 30%，就像是重感冒塞住鼻子吃東西一樣，所以吃飛機餐時，覺得清淡無味也很正常。為了讓大家在空中也能吃得開心、滿足，空廚團隊其實下了不少苦心，通常會稍微加重調味，或是運用更多辛香料、咖哩或濃郁醬汁來刺激味蕾，就是為了努力還原食物在地面的美味。

飛航小知識不少，過去交通部亦曾分享，搭機時開啟飛航模式，是飛行安全的重要步驟，在開啟飛航模式後，乘客仍可使用Wi-Fi、藍牙或離線娛樂等功能：

避免訊號干擾 ：手機、平板等電子設備的訊號，可能干擾機上導航或通訊系統，尤其在起降階段，機組員需要精準掌握航向與通聯，因此暫時關閉行動通訊功能，是最穩妥的做法。

減少不必要的訊號發射：手機在搜尋基地台時會發出較強訊號，在機上因訊號難以連線，更容易造成頻繁搜尋，開啟飛航模式能避免這些額外訊號干擾，讓機上儀器的運作更穩定、更安全。

撰稿：吳怡萱





