一覺起來「郵局帳戶」慘被凍結 釣出苦主：有夠擾民

許多金融機構為配合政府打詐，開始加強監控帳戶，但近日有民眾的郵局帳戶因網拍交易突然被鎖住，詢問櫃員後得知長期沒使用就會被凍結，讓他相當傻眼並上網抱怨，還釣出許多苦主直批「爛打詐政策，有夠擾民」。

原PO的郵局帳戶因太久沒用被凍結。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Dcard以「一覺醒來，我的郵局被凍了」為題發文，他前陣子在臉書進行網拍交易，因為買方只有郵局帳戶，於是就提供郵局帳戶給對方匯款，結果對方隔天說匯不進去，他打開郵局app要確認，然後就跳出「帳戶無法使用」的畫面。

原PO表示，他只不過半年沒用而已，帳戶竟然就被凍結，之後他到郵局解凍帳戶，櫃員連續問他幾個問題，包括為何突然使用、使用目的為何，因為郵局需要備註原因，原PO則回答，「因為家人可能會轉帳給我，比較方便。」

網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

原PO被櫃員提醒第一次恢復帳戶很容易，但如果長期不使用，第二次被凍要解會很麻煩，但櫃員也未說明「長期」的定義，最後原PO想了想跟櫃員說「有要用到時我再來解凍好了」，接著滿頭問號走出郵局，並發文詢問其他網友是否有類似經驗。

對此，貼文釣出一票苦主回應「我前陣子也是網拍買家要匯錢到我的郵局，對方說顯示異常無法匯款，我已經好多年沒用郵局了，後來我臨櫃解鎖，櫃員說跟裡面有多少錢無關，建議半年內存錢一次，將來銀行也被凍結了，好煩爛打詐政策，有夠擾民」、「那好像是最新的規定，半年沒有使用就會被凍結」、「政府打詐就是紙上談兵，結果苦的是一般人民」、「靜止戶政策真的挺白癡的」、「太久沒用+帳戶金額太低要鎖帳號，這是打詐嗎？感覺是清理沒貢獻的用戶」。

