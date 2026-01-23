一覺醒來傻眼！ 安徽民眾水管凍炸、陽台全結冰

中國安徽零下10幾度的天氣，有民眾家中水管被凍裂向外漏水，一覺醒來整個陽台全部結冰。（圖／翻攝自＠小雨抖音）





不只台灣天氣寒冷，受到強烈冷空氣影響，就連中國華中地區的安徽，氣溫都降到零下10幾度，導致許多人家中的水管被凍壞，其中有民宅漏水漏一整夜，一覺醒來整個陽台全部結冰，彷彿現實版冰雪世界。

中國安徽零下10幾度的天氣，有民眾家中水管被凍裂向外漏水，過了一夜一覺醒來超級傻眼，陽台已經變成冰雪世界。

受到強烈冷空氣的影響，東北長春零下二十度的氣溫，小朋友玩吹泡泡，才剛吹出來可以發現立刻結冰，變成冰球固定在桌上，相當有趣，不過接下來這台車的車主恐怕一點都不覺得有趣了。

民眾：「好多人用開水燙玻璃，都講會炸，純屬是無稽之談，走隨便找一輛車試試。」欸等等小姐妳嘛拜託一下，想要做實驗就拿自己的車啊，怎麼會是隨便找一輛車試試呢？還自作聰明，果然踢到鐵板。

民眾：「啊有聲音，在哪炸掉了。」

清脆的玻璃碎裂聲傳出，女子嚇到不敢動作，趕緊把影片暫停，但明明再三強調，劇烈溫差會導致玻璃瞬間熱漲冷縮，產生裂痕，因此結冰的玻璃絕對不能潑熱水，女子不信邪還隨便找台車做實驗，遭到網友撻伐要求出面負責，替受害車主討回公道。

