一覺醒來存款歸零！男崩潰「只是漏回1封信」 銀行道歉了

國際中心／倪譽瑋報導

澳洲昆士蘭州一名男子羅斯（Shane Ross）近日登入銀行帳戶時，驚見帳戶內所有資金歸零，當場嚇傻，甚至呼吸急促，彷彿吸不到空氣一般。他也急忙聯繫Heritage Bank，這才發現，原來自己只是因為沒有理會銀行寄來的一封通知信！

澳洲一位男子不回銀行更新個資的信，某天起來要去買咖啡時發現帳號被鎖。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據澳洲雅虎財經報導，事發當天，羅斯原本打算買杯咖啡，卻發現無法刷卡。他隨即查看帳戶，發現所有帳戶餘額顯示為零，讓他當場愣住。

羅斯表示，當下感到強烈不適，甚至出現呼吸急促、噁心等反應。他一度以為帳戶遭駭，腦中立刻浮現房貸、水電費與各項帳單該如何支付的問題。他隨即致電銀行，在等待約10分鐘後，被行員告知帳戶之所以遭凍結，是因為未更新「居住身分」。

報導指出，銀行依據監管規定，必須蒐集並定期更新客戶資料，包括是否為澳洲或外國稅務居民。羅斯強調，自己從未長期居住海外，一生僅出國一次，且已是該銀行客戶長達30年，因此對於帳戶被標記需補件感到不解。

在他向行員確認自己僅居住於澳洲、並無海外住所後，帳戶隨即解鎖。羅斯形容，整個流程其實只是回答一個簡單的是非題，卻造成極大驚嚇。

羅斯也被告知，銀行先前曾透過電子郵件與簡訊通知他需更新資料，否則帳戶可能遭限制。他事後檢視電子信箱，的確找到數週前的一封通知信，但他當時只覺得這只是詐騙郵件、垃圾郵件，所以未多加理會。

羅斯表示，由於工作性質經常接觸詐騙受害案例，對於來路不明的電子郵件會格外警惕，即使時間重回到當時，他也還是不會去點開這封信件。

對此，銀行發言人表示，基於隱私考量無法評論個別客戶情況，但對於事件造成的擔憂致歉。發言人指出，當客戶有特定資料需要確認時，銀行依法可能暫時限制帳戶使用，且在採取行動前，通常會多次聯繫客戶。

銀行也強調，帳戶內資金在整個過程中始終安全，只要完成資料更新，帳戶存取權限就會立即恢復，並呼籲有疑問的客戶直接與銀行聯繫。

