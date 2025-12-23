一覺醒來屁股劇痛！陸女大生患褥瘡 竟是整夜用「電熱毯」惹禍

天氣冷許多人會使用電熱毯保暖，但醫師提醒，不建議整夜開啟電熱毯，長時間高溫恐致健康風險。浙江一名21歲女大生小林因服用過量安眠藥入睡整夜未翻身，在電熱毯持續高溫包裹下竟罹患褥瘡，屁股部位出現巴掌大紫紅色淤青，險造成嚴重後果。

根據《寧波晚報》等陸媒，小林因長期頸椎疼痛而休學在家，某個寒冷夜晚服用過量安眠藥，在藥物作用下沉睡。隔日母親叫醒她時，小林發現自己無法起身且屁股劇痛。母親掀開衣服後，驚見女兒的臀部出現大片紫紅色淤青，在家觀察不見好轉且疼痛加劇，隨即就醫。

經診斷，小林罹患「壓瘡」，醫師立即為她安排手術治療。報導稱，壓瘡即褥瘡，主要因身體局部長時間受壓迫導致組織缺血缺氧。這種可防可治卻常被忽視的併發症危害極大，輕則皮膚紅腫破潰，重則引發感染、壞死，甚至危及生命。

醫師指，許多人以為褥瘡是長期臥床者的「專屬病」，這是致命錯誤認知。當皮膚持續受壓超過4小時，毛細血管就會閉塞；超過6小時，肌肉開始壞死。對於皮膚屏障功能減弱的群體，如老年人、營養不良者，以及患有血管損傷、低蛋白血症、糖尿病等疾病的患者，組織壞死進程會大大加速。

臨床數據顯示，術後制動的患者、骨折臥床的年輕人、甚至長期久坐的上班族，都可能因局部皮膚長期受壓而中招。

醫師提醒，不建議整夜開啟電熱毯。長時間使用可能帶來多種健康風險，包括加速皮膚水分流失，導致乾燥、瘙癢或脫皮；整夜高溫可能干擾體溫調節，影響入睡或致睡眠淺；增加身體代謝負擔，引起口乾、便秘等「上火」症狀。

嬰幼兒、老年人或孕婦需格外注意，高溫可能增加燙傷風險。對於患有心血管疾病的人群，夜間持續加熱可能使血管過度擴張，引發血壓波動等問題。

