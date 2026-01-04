一覺醒來總統沒了！這原因美對委發動「絕對決斷行動」軍事突襲

▲川普在就美方打擊委內瑞拉舉行的新聞發布會上出現口誤，稱其目睹了“一次對主權最精准的攻擊”，隨後他立刻改口稱，這是“為了正義的攻擊”。

【記者 沁諠 編譯】2026年1月3日凌晨，美軍發動名為「絕對決斷行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事突襲，成功在加拉加斯（Caracas）逮捕現任委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子西利亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）。目前兩人已被送往紐約，準備在聯邦法院接受毒品與武器相關指控的審判。

當地時間1月3日，美國當天對委內瑞拉的軍事打擊，造成包括軍人和平民在內至少40人死亡。截至目前，委內瑞拉官方尚未正式公佈傷亡人數。3日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯突然傳出爆炸聲，並響起防空警報。隨後美國總統川普宣布，美軍成功對委內瑞拉實施打擊，抓獲委總統馬杜羅及其夫人，並帶離委內瑞拉。

廣告 廣告

美國總統川普在就美方打擊委內瑞拉舉行的新聞發布會上顯然出現口誤，稱其目睹了“一次對主權最精准的攻擊”，隨後他立刻改口稱，這是“為了正義的攻擊”。 美國對委內瑞拉發動軍事打擊，美司法部長邦迪表示，馬杜羅被指控涉及「毒品恐怖主義陰謀」等罪名。

委內瑞拉宣布進入國家緊急狀態，譴責美方“嚴重軍事侵略”，並指責其企圖攫取石油等戰略資源。一覺醒來委內瑞拉發生了什麼事？美國多地爆發反戰示威，多國及歐盟呼籲尊重國際法，局勢仍在持續發酵。

美國逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）的主要原因，源於對其「毒品恐怖主義」的刑事起訴，以及在政治、金融與邊境安全等多方面的衝突。美軍採取行動的主要動機：

1. 刑事指控毒品恐怖主義與走私，馬杜羅被美國司法部指控在過去 25 年中，利用國家權力運作一個龐大的跨國犯罪組織，涉及毒品恐怖主義（Narco-Terrorism）。美國指控馬杜羅領導名為「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）的組織，與墨西哥錫那羅亞集團（Sinaloa Cartel）等國際販毒組織合作，向美國走私數百噸古柯鹼。相關指控還包括武器與暴力，持有機槍等破壞性武器，並利用政府資源保護犯罪活動，削弱美國的社會穩定。

2. 2024 年委內瑞拉總統大選產生選舉爭議，因政治與選舉合法性，美國政府拒絕承認結果，稱其為大規模欺詐，並認定馬杜羅是「非法獨裁者」。川普政府明確表示，此次行動旨在推翻其政權，並協助委內瑞拉轉型為由美國支持的過渡政府。

3. 芬太尼與毒品氾濫導致美國邊境安全與移民危機，美國認為馬杜羅是導致美國境內毒品（如芬太尼）氾濫的幕後推手之一。美方也指控馬杜羅支持的跨國幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）非法滲透美國，並進行「非正規戰爭」，對美國本土安全構成威脅。

4. 基於戰略與金融利益，委內瑞拉龐大石油資源，擁有全球最大的原油儲備。川普政府公開表示，美國將「接管」並開採委國石油，以服務美國利益並保障能源安全。川普也要打擊金融紅線，有分析指出，馬杜羅試圖繞過美元體系，威脅到美國的金融霸權，促使美方決定採取「斬首抓捕」行動而非僅限於經濟制裁。 （照片翻攝畫面）