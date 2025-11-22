一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應
烏克蘭總統澤倫斯基早上剛睡醒，就看到川普提出的戰爭停火方案，完全偏袒俄羅斯，超震驚。他怎麼回應？美國總統川普提出28點「俄烏終戰和平計畫」，還要求烏克蘭總統澤倫斯基要在27日感恩節前點頭簽署這項計畫。只是這和平計畫內容，對烏克蘭相當不利，包含割讓領土、裁軍、還要烏克蘭永久不能加入北約。對此，川普也表示，如果烏克蘭不滿意提案，那只好讓俄烏戰爭繼續打下去。
暗夜中車輛燒出熊熊大火，消防員拉水線試圖撲滅火勢，另一頭則是動用破壞工具，因為不只車輛，有建築物也被砲火擊中，起火燃燒，這裡是烏克蘭札波羅熱地區，俄軍無人機夜襲，釀成至少5人死亡。
CNN主播：「美國總統川普表示，他已給烏克蘭設最後期限，要求下周四前，同意美國提出的終戰計畫。」
激戰快4年的俄烏戰爭，再現停戰曙光，不過這回是川普下通牒，時間就在下周四27日感恩節，要求澤倫斯基點頭同意28點終戰和平計畫。
新聞片段：「包含烏克蘭同意，放棄頓巴斯克里米亞，和南部更多領土，將烏國武裝部隊人數，限制在60萬人，同意永遠不加入北約，並放棄對俄羅斯，犯下戰爭罪刑的指控。」
28點和平協議洋洋灑灑內容，看來是向俄羅斯靠攏，條件對烏克蘭極其不利，這也讓澤倫斯基相當無奈。
烏克蘭總統澤倫斯基：「現在烏克蘭面臨的壓力，也是最嚴峻的，烏克蘭可能面臨著，一個非常艱難的選擇，要不失去尊嚴，要不冒著失去一個，關鍵夥伴（美國）的風險。」
澤倫斯基強調，會與美國繼續溝通合作，但也說絕不會犧牲國家利益，川普似乎也聽見澤倫斯基的勉為其難。
美國總統川普：「他必須得喜歡，如果他不接受，那我想就應該繼續戰爭。」
俄羅斯總統普丁：「我認為美國和平計畫，將可作為最終和平的基礎。」
此刻倒是俄羅斯總統普丁老神在在大讚和平計畫，還放話如果烏克蘭不接受將會擴大攻勢，論述和川普如出一轍。
歐盟執委會主席范德賴恩：「我們始終堅持與烏克蘭有關，就不能少了烏克蘭。」
不只歐盟關注俄烏戰事動向，法德英三國領袖也重申任何俄烏和平計畫都需要獲得歐洲北約共識，不讓少數人決定，這場歐戰危機的命運。
